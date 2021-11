Il Wi-Fi Extender più economico di Xiaomi costa meno di 8€

Volete migliorare la copertura del Wi-Fi a casa vostra? Puntate a raggiungere anche i punti più ostici? Allora Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è la soluzione più adatta, specialmente se proposta a prezzo stracciato sullo shop online di Unieuro: da non perdere!

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro scende di prezzo da Unieuro

Per quanto riguarda le funzionalità di Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro, c'è davvero poco da dire: si tratta di un dispositivo che amplifica la portata del Wi-Fi, in modo da superare le barriere rappresentate da pareti portanti, porte e finestre in vetro (che possono ostacolare la ricezione). Dotato di un'antenna esterna 2×2, una funzione di abbinamento veloce e trasmissione fino a 300 Mbps, basterà seguire alcuni semplici passaggi per portare la giusta copertura in qualsiasi angolo della casa. Inoltre l'estensore supporta fino a 24 dispositivi collegati contemporaneamente. Ciliegina sulla torta, tramite l'app di Xiaomi è possibile controllare lo stato della trasmissione e le varie impostazioni.

Il Wi-Fi Range Extender Pro di Xiaomi è disponibile in offerta lampo su Unieuro, con spedizione direttamente dai magazzini italiani dello store. Il prezzo è di 7.99€ ma il dispositivo scenderà a 7.49€ grazie allo sconto applicato automaticamente al checkout. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

