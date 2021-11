Il notebook da gaming di Xiaomi con RTX 3050 ad un prezzo super!

Si torna a parlare di laptop Xiaomi, questa volta con il top del top. A fine giugno la casa di Lei Jun ha lanciato il suo terminale più potente e costoso, una bestia pensata anche il gaming e non solo per la produttività. Se avete messo gli occhi su Xiaomi Mi Notebook Pro X, magari sulla versione “compatta” da 14″ con RTX 3050, vi segnaliamo che il dispositivo arriva su Banggood in offerta lampo con un bel risparmio.

Codice sconto Xiaomi Mi Notebook Pro X 14 con RTX 3050: il super laptop comincia a scendere di prezzo

In termini di specifiche, come accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un vero mostro (tenendo anche presente la sua natura “portatile”). Xiaomi Mi Notebook Pro X 14 (2021) adotta un pannello borderless IPS LCD da 14″ con risoluzione 2.5K e refresh rate avanzato, a 120 Hz. Il corpo è realizzato in alluminio, con uno spessore contenuto; è presente il lettore d'impronte nel tasto di accensione, una tastiera retroilluminata ed un trackpad ampio.

Ovviamente il comparto tecnico mira alla vetta con il processore Intel Core i7-11370H, stavolta associato ad una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. In termini di memorie ci si spinge fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. La batteria da 56 Wh si ricarica con una potenza di 130W.

Ora che abbiamo fatto un ripasso delle caratteristiche top di Xiaomi Mi Notebook Pro X 14 con RTX 3050, vi segnaliamo che il terminale è in offerta lampo su Banggood ad un prezzo da non sottovalutare (tenendo bene in considerazione le specifiche al top). Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box provate a disattivare AdBlock.

