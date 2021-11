La friggitrice ad aria smart di Xiaomi scende a 74€ con Coupon: non fatevela scappare!

Nel corso dei mesi abbiamo assistito al debutto (anche in sconto) vi varie friggitrici ad aria da parte di brand satelliti della casa di Lei Jun. Si tratta di un prodotto sempre apprezzato dai Mi Fan e pare proprio che la compagnia se ne sia resa conto infine. E infatti ecco arrivare la prima friggitrice ad aria a marchio Xiaomi Mijia, una soluzione dal prezzo accessibile e -ovviamente – dotata di funzioni smart. E non finisce qui perché Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L arriva anche in Italia!

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L: tutto sulla nuova friggitrice ad aria | Caratteristiche

In merito al design ci troviamo alle prese con un classico prodotto della compagnia, con un look minimale e la colorazione bianca a farla da padrona. La friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer non utilizza olio ed offre una capienza di 3.5 litri. Il dispositivo è in grado di raggiungere i 200°C, distribuendo il calore in modo uniforme grazie al sistema di cottura a 360°. Come anticipato in apertura, la friggitrice è dotata di caratteristiche smart: tramite il Bluetooth può essere collegata allo smartphone in modo da controllare il funzionamento.

Ciliegina sulla torta, sono programmate oltre 100 ricette in modo da avere tantissimi spunti su come utilizzare il dispositivo. Frontalmente trova spazio un display OLED per visualizzare tutti i dettagli d'utilizzo. Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto alla cottura programmata (in modo da poter lasciare il cibo all'interno e trovarlo pronto al nostro ritorno a casa), un rivestimento in PTFE antiaderente e una modalità a bassa temperatura regolabile tra i 40° e gli 80°.

Codice sconto Xiaomi Mi Smart Air Fryer – Prezzo e offerte per la friggitrice ad aria smart

Passando poi al prezzo ufficiale per l'Italia della friggitrice ad aria smart, vi segnaliamo che Xiaomi Mi Smart Air Fryer viene proposta a 99.9€ ed è disponibile su Amazon, con spedizione Prime.

Passando poi al prezzo ufficiale per l'Italia della friggitrice ad aria smart, vi segnaliamo che Xiaomi Mi Smart Air Fryer viene proposta a 99.9€ ed è disponibile su Amazon, con spedizione Prime.

Al momento il prodotto è acquistabile a prezzo pieno da Amazon e l'unico sconto è quello proposto da GShopper: si tratta di uno store conosciuto ed affidabile e visto il risparmio… si tratta di un'occasione ghiotta.

