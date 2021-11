Le Xiaomi FlipBuds Pro tornano in sconto dall’Europa ad un prezzo imperdibile

Gli appassionati della compagnia di Lei Jun e gli utenti in cerca di un paio di cuffie TWS con ANC economiche e prestanti, troveranno di certo pane per i loro denti con Xiaomi FlipBuds Pro, gli auricolari stilosi ad un prezzo top: un'occasione da non perdere con codice sconto e spedizione dall'Europa!

Codice sconto Xiaomi FlipBuds Pro: le cuffie TWS con ANC scendono ad un prezzo super

Le Xiaomi FlipBuds Pro hanno portato una ventata di freschezza nel portfolio del brand, con un paio di auricolari TWS eleganti e dall'aspetto premium. L'indossabilità è in-ear ed è presente all'appello la tecnologia ANC fino a 40 dB, così come la modalità a bassa latenza per i giochi e i video. Le cuffie sono dotate del chip QCC5151 di Qualcomm, ospitano driver da 11 mm e non si fanno mancare proprio nulla: abbiamo i codec aptX Adaptive, AAC ed SBC, così come la ricarica tramite Type-C oppure wireless.

Le cuffie TWS con ANC Xiaomi FlipBuds Pro scendono ad un prezzo super con spedizione direttamente dall'Europa grazie a questo nuovo codice sconto dello store Goboo. Inoltre è presente anche la possibilità di pagare con PayPal, per la massima sicurezza. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La nostra RECENSIONE

Dove COMPRARE

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da