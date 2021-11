Xiaomi 11T: la versione top da 8/256 GB scende al miglior prezzo

L'ultimo Xiaomi 11T ha debuttato in Italia con Dimensity 1200, un look stiloso e caratteristiche top: ecco come risparmiare sull'acquisto del flagship grazie al nuovo codice sconto dello store Banggood!

Aggiornamento 05/11: la versione top di 11T scende di prezzo su Banggood grazie al nuovo codice sconto dedicato. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo. Per quanto riguarda il modello Pro, per il momento non ci sono nuove offerte.

Codice sconto Xiaomi 11T: la versione da 8/256 GB è in offerta su Banggood

Il nuovo Xiaomi 11T condivide lo stesso design ed il comparto fotografico del fratello maggiore: abbiamo un display AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz ed una tripla camera da 108 + 8 + 5 MP. La grande differenza tra i due è il chipset: nel caso della versione standard troviamo una soluzione MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Per tutti i dettagli, date uno sguardo alla nostra recensione!

Il nuovo arrivato della serie 11 è disponibile in offerta su Banggood ad un prezzo imperdibile: si tratta infatti di Xiaomi 11T in versione da 8/256 GB, con codice sconto al minimo storico. Il dispositivo è in versione Global, con banda 20, caricatore EU e spedizione dalla Cina. Se preferite la predizione dall'Europa (o il taglio da 8/128 GB) qui trovate il nostro approfondimento su dove comprare il flagship. Se invece siete interessati alla variante top a prezzo super, di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

