Xiaomi 11 Lite 5G NE è lo smartphone da avere: ora si parte da 264€!

Presentato come alternativa della fascia media agli 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE è sicuramente tra gli smartphone più interessanti della sua fascia di prezzo, specialmente se proposto in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa: un'occasione ghiotta per risparmiare!

Aggiornamento 08/11: Xiaomi 11 Lite torna ancora una volta in offerta ad un prezzo super in tutti i tagli di memoria. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi 11 Lite 5G NE: come risparmiare sul nuovo mid-range ultraleggero

Il nuovo medio di gamma Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno smartphone dotato di un chipset Snapdragon 778G, che si accompagna ad un display AMOLED con refresh rate a 90 Hz, una fotocamera principale da 64 MP, batteria da 4.250 mAh ricaricabile a 33W e tanto altro ancora. Volete saperne di più sul dispositivo? Allora date un'occhiata anche alla nostra recensione completa!

Per quanto riguarda il super prezzo dedicato a Xiaomi 11 Lite 5G NE, il dispositivo è in offerta con codice sconto su Goboo, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store e pagamento tramite Paypal. Il prezzo è super interessante dato che si parte da 274€ e tutti i tagli di memoria sono in offerta! Di seguito trovate i link all'acquisto, insieme ai coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram GizDeals, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da