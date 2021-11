Tronsmart Apollo Q10 ANC tornano al minimo da Italia con pezzi limitatissimi!

Con l'ampliarsi del mercato audio degli ultimi anni, è sempre più facile comprare prodotti dedicati a prezzi convenienti. Un esempio lampante sono le cuffie over-ear Tronsmart Apollo Q10 ANC, che tornano in offerta al minimo storico con codice sconto su Geekbuying e spedizione da Italia.

Tronsmart Apollo Q10 ANC: le cuffie in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design delle Apollo Q10 ricorda chiaramente la line up Apollo del brand e si presentano con un look sportivo ma con un richiamo elegante e minimale. Le loro caratteristiche però, rendono queste cuffie un prodotto di tutto rispetto. Partendo dalla cancellazione del rumore ibrida che porta il rumore stesso fino a 35 dB. In più, i driver da 40 mm restituiscono un suono di un certo spessore.

La chiave di volta delle Tronsmart però possiamo ritrovarla nella batteria, un modulo da 1.200 mAh, che garantisce una lunga durata fino a 100 ore di riproduzione, che non è facile da ritrovare nei competitor in questa fascia di prezzo. Presenti anche dei comodi controllo touch, un'app dedicata e ben 5 microfoni per chiamate sempre chiare. Nel caso vogliate saperne di più, abbiamo realizzato una recensione.

Il prezzo delle cuffie over-ear Tronsmart Apollo Q10 ANC è ora al minimo storico, ottenibile grazie al codice sconto dedicato dell'offerta di Geekbuying, senza dimenticare la comoda spedizione da Italia. Ricordiamo però che essendo un Coupon esclusivo, i pezzi disponibili sono limitatissimi e quindi bisogna affrettarsi!

N.B. Nel caso non doveste visualizzare il box Coupon, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

