TicWatch Pro 3 GPS è lo smartwatch con Wear OS sotto i 200€ da comprare!

L'intramontabile TicWatch Pro 3 GPS scende al miglior prezzo di sempre grazie al nuovo codice sconto di AliExpress, con tanto di spedizione dall'Europa: un'occasione da non perdere per chiudere il periodo promozionale del Singles Day in grande stile!

TicWatch Pro 3 GPS al minimo storico con questo nuovo Coupon

Quando si parla di indossabili con Wear OS è impossibile non puntare su TicWatch Pro 3 GPS, uno dei modelli più potenti e completi sulla piazza. Lo smartwatch di Mobvoi (di recente tornato sulla piazza in versione Ultra) arriva con il sistema di Google, è mosso dallo Snapdragon Wear 4100 ed è dotato di un display da 1.4″ AMOLED (454 x 454 pixel) accompagnato da un pannello secondario votato al risparmio energetico. GPS, NFC, supporto alle app, monitoraggio dell'attività cardiaca H24, tante modalità sportive: impossibile chiedere di meglio a questo prezzo!

Lo smartwatch con Wear OS TicWatch Pro 3 GPS scende al miglior prezzo di sempre con spedizione dall'Europa grazie a questo nuovo codice sconto. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

