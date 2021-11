Teclast F7 Plus 2: il notebook low budget scende al miglior prezzo su Amazon

Dopo il ritorno con 12 GB di RAM, arriva una nuova versione del notebook cinese low cost tra i più apprezzati dagli utenti. Teclast F7 Plus 2 arriva con un comparto migliorato ed un look minimale e leggero, ma anche un codice sconto che permette di risparmiare un bel po'!

Aggiornamento 09/11: il notebook low budget scende ad un prezzo super su Amazon, con tanto di spedizione Prime. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Teclast F7 Plus 2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo notebook

Design e display

L'unico cambiamento estetico della nuova incarnazione del notebook di Teclast è rappresentato dalla nuova colorazione delle cornici intorno al display. Per il resto ci troviamo di fronte allo stesso terminale, con uno spesso di 7 mm, un peso di 1.3 Kg ed un pannello IPS da 14.1″ con risoluzione Full HD e rapporto in 16:9. Insomma la vera novità del nuovo Teclast F7 Plus 2 è rappresentato dal comparto tecnico.

Specifiche

A questo giro, infatti, il processore N4100 cede il posto alla versione N4120, soluzione leggermente più potente e accompagnata da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD (espandibile). La batteria resta un'unità da 38 Wh mentre il retro del pacchetto – tra Windows 10 e connettività – rimane pressoché invariato. Da notare la presenza di una tastiera completa ed un touch pad abbastanza ampio.

Teclast F7 Plus 2: il prezzo scende grazie a questo codice sconto

Il notebook low budget Teclast F7 Plus 2 è disponibile in offerta con codice sconto su Amazon ad un prezzo super (ossia 309.9€). Per beneficiare della promozione non dovrete far altro che mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 50€” presente subito sotto il prezzo, nella pagina del prodotto. Infine, nel carrello e prima di procedere con il pagamento, inserite il codice “T5GRWHQL” per ottenere il prezzo scontato. In basso trovate il link all'acquisto ed il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare Adblock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Teclast (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli