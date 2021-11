La tua casa diventa ancora più smart con questa serratura: massima sicurezza a soli 60€

Voglia di dare un tocco smart alla tua casa? Allora è arrivato il momento di passare ad una serratura smart, una soluzione pratica e veloce, semplice da utilizzare e – soprattutto – economica, grazie a questo modello Tuya in offerta lampo su Banggood!

La serratura smart Tuya è in offerta lampo, ma solo per poco tempo

Anche se Xiaomi ha il predominio quando si parla di questo tipo di dispositivi, ovviamente su YouPin trovano spazio tanti brand altrettanto interessanti e in grado di fornire soluzioni economiche. Tuya, uno dei brand attivi sulla piattaforma di crowdfunding, presenta una serratura smart perfetta per muovere i primi passi: il dispositivo è realizzato con un corpo robusto e permette di sfruttare vari tipi di sblocco. Abbiamo un lettore d'impronte digitali, la possibilità di utilizzare un PIN oppure una smart card; oppure, in alternativa, è presente anche lo sblocco direttamente tramite l'app companion o con l'utilizzo della chiave fisica. L'autonomia è affidata a quattro pile mini stilo (AAA).

La serratura smart Tuya è in offerta lampo sullo store Banggood, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. Se siete interessati a mettere le mani sul dispositivo, di seguito trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

