Il sensore ad infrarossi Xiaomi Smartda è la risposta agli sprechi d’acqua e costa solo 13€

Tornano le offerte quotidiane targate Banggood, questa volta con un prodotto Xiaomi dedicato alla cucina. Si tratta del sensore a infrarossi per rubinetto Xiaomi Smartda (ZAJIA), soluzione che i Mi Fan già conoscono bene ma che ora scende ad un prezzo top con codice sconto e spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

Codice sconto sensore ad infrarossi con filtro per rubinetto Xiaomi Smartda (ZAJIA): economico ed irrinunciabile

Il device targato Xiaomi Smartda (ZAJIA) risulta essere un vero e proprio must have contro gli sprechi. Il piccolo filtro va montato in prossimità del rubinetto (della cucina o del brado) e, grazie al sensore infrarossi è in grado di aprire o chiudere il getto d'acqua, evitando sprechi inutili e distrazioni. Insomma, si tratta di una soluzione economica, utile e votata al risparmio, nel perfetto stile della compagnia cinese.





Il sensore a infrarossi per rubinetto Xiaomi Smartda (ZAJIA) è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa; di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da