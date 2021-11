La postazione da gaming fai da te costa solo 60€, con la scrivania BlitzWolf

Semplice, essenziale ed economica: la scrivania da gaming BlitzWolf BW-GD1 scende di prezzo grazie al codice sconto dedicato, con tanto di spedizione dall'Europa. La soluzione perfetta per chi punta al risparmio ma pretende comunque un pizzico di stile (e di tamarraggine).

Codice sconto scrivania da gaming BlitzWolf BW-GD1: solo 60€ e spedizione dall'Europa

Stabile e resistente, il corpo della scrivania da gaming BlitzWolf BW-GD1 è in acciaio, con una portata massima di 200 Kg. La parte superiore è realizzata con texure in fibra di carbonio e rivestimento in PVC, per la massima aderenza. Non manca poi un pratico portabicchiere e il sostegno per le cuffie. Il design ergonomico e lo stile sobrio sono accompagnate da un look aggressivo, con sezioni in rosso ed il logo del brand in bella vista. Insomma, una soluzione perfetta per creare la propria postazione di gioco ideale.

La scrivania da gaming BlitzWolf BW-GD1 è disponibile in offerta su Banggood con tanto di codice sconto dedicato e spedizione dai magazzini europei dello store; in basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box provare a disattivare AdBlock.

