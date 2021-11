Roidmi EVE Plus torna in offerta ad un ottimo prezzo da Italia

Tra i tanti prodotti tecnologici per la pulizia della casa, i robot smart sono sicuramente quelli più curiosi e preferiti tra gli utenti. Tra questi, il robot aspirapolvere Roidmi EVE Plus, della catena ecologica di Xiaomi, può essere un valido alleato, soprattutto se già in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dall'Italia.

Codice sconto Roidmi EVE Plus: il robot aspirapolvere di Xiaomi in offerta

Come già illustrato nella sua presentazione, il nuovo vacuum cleaner Roidmi è sicuramente un prodotto della categoria molto valido. Il design è sicuramente vicino a quello degli altri concorrenti, ma nella potenza comunque si distingue grazie ad una potenza di aspirazione di 2.700 Pa, ma anche una capiente batteria da 5200 mAh, che permette una pulizia a lunga durata. Quella che è la chicca però, è sicuramente la base di ricarica e di richiamo automatica che permette all'EVE Plus di ripulirsi da solo.

Non manca una funzione lavapavimenti, con una tanica d'acqua da 250 ml che può essere regolata in maniera smart. In più, è presente un potente sensore LiDAR LDS e tecnologia SLAM che crea una mappa digitale per ottenere una pulizia più precisa e priva di ostacoli. Il tutto è regolabile dall'applicazione dedicata ma il robot può essere gestito anche con i comandi vocali di assistenti come Alexa. Se ne volete sapere di più, potete consultare la nostra recensione.

Il robot aspirapolvere Roidmi EVE Plus è in offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini italiani. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

