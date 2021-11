Roborock H7 al nuovo minimo storico da Italia con Coupon esclusivo!

Da quando abbiamo avuto l'invasione dei vacuum cleaner dei migliori marchi dalla Cina, poche hanno fatto bene come Roborock. Il brand affiliato a Xiaomi ha sempre lanciato prodotti di rilievo e non è da meno l'aspirapolvere senza fili Roborock H7, vacuum dalle specifiche premium ora in offerta con codice sconto al prezzo minimo storico grazie al codice sconto esclusivo (e soprattutto con spedizione direttamente dall'Italia)!

Codice sconto Roborock H7: l'aspirapolvere senza fili è in offerta al minimo storico

Dalla struttura non lontana dai prodotti più blasonati del settore, si avvale di leggerezza e maneggevolezza. Parlando però in termini di specifiche tecniche, si parte da un motore da 480W, che porta una potenza di aspirazione di 160AW. La batteria da 3.610 mAh/80 Wh permette di ottenere un'autonomia fino a 90 minuti nella modalità Eco e 8 minuti nella potente modalità massima.

Ciò che lo porta ad essere un prodotto al top in fatto di pulizia è il filtraggio dell'aria tramite 5 strati di filtraggio, con un filtro HEPA incluso al fine di richiamare ben il 99.99% delle micro-particelle di polvere, rilasciando aria pulita. Presente inoltre una modalità “Carpet Boost” per pulire al meglio i tappeti e con gli accessori si può arrivare praticamente ovunque e raccogliere tutto nella piccola borsa per la polvere dell'ampio contenitore da 0.5 L. Non manca un comodo display OLED per monitorare il tutto. Inoltre, per saperne di più, trovate anche la nostra recensione completa.

Trovate l'aspirapolvere senza fili Roborock H7 in offerta su Geekbuying al minimo storico con codice sconto esclusivo e spedizione dai magazzini dello store in Italia. Di seguito trovate il link all'acquisto ed il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu