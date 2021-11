Roborock Dyad: l’aspirapolvere contro sporco e liquidi debutta con Coupon

A distanza di pochissimo dal debutto ufficiale, ecco che il vacuum cleaner 3 in 1 Roborock Dyad debutta in offerta con codice sconto: l'aspirapolvere ultrapotente contro sporco e liquidi scende di prezzo ed è disponibile all'acquisto con tanto di spedizione direttamente dall'Europa!

Codice sconto Roborock Dyad: il vacuum cleaner 3 in 1 definitivo!

Nel caso in cui vi foste persi i dettagli, ricordiamo che Roborock Dyad è un potente aspirapolvere wireless realizzato per aspirare polvere e liquidi, ma anche per strofinare le superfici. A dispetto del suo aspetto massiccio e del peso di 5 kg, grazie al manico ergonomico è possibile spostarlo senza alcuni sforzo e la testa mobile permette di raggiungere anche i punti più ostici, per la massima pulizia. Il dispositivo ha una potenza di 230W ed è dotato di un contenitore per lo sporto da 650 ml; ovviamente è possibile sfruttare anche la funzione di lavapavimenti, grazie alla presenza di un serbatoio da 850 ml per l'acqua. Ovviamente non manca un display LED per visualizzare lo stato della batteria e le varie funzionalità; il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh, per un'autonomia intorno ai 25/35 minuti.

Il nuovo aspirapolvere senza fili 3 in 1 Roborock Dyad è disponibile all'acquisto su Geekbuying, con tanto di codice sconto dedicato e spedizione dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Per maggiori dettagli sul vacuum cleaner e le sue potenzialità, qui trovate la pagina di presentazione.

