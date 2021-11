Redmi 10 in sconto: il piccolo della serie ora è super conveniente!

Voglia di uno smartphone conveniente ed economico? Ovviamente quando si tratta di budget phone ad una cifra accessibile Xiaomi la fa da padrone: Redmi 10 scende al miglior prezzo di sempre con codice sconto – e con spedizione dall'Europa – e diventa un best buy per chi cerca un terminale entry level alla mano!

Codice sconto Redmi 10: come risparmiare sull'acquisto del budget phone

Nonostante sia il minore della famiglia, il budget phone di Redmi si difende bene (come visto anche nella nostra recensione). Dotato di un display da 6.5″ con risoluzione Full HD+, Redmi 10 offre un design tutto schermo grazie alla presenza del punch hole ed un refresh rate avanzato – a 90 Hz – con tecnologia AdaptiveSync. Il cuore dell'entry level è il chipset Helio G88 di MediaTek, supportato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage. La batteria è una capiente unità da 5.000 mAh (con ricarica da 18W) mentre il comparto fotografico è in grado di dare soddisfazioni grazie al sensore principale da 50 MP (con grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP).

Il piccolo Redmi 10 viene proposto in offerta con codice sconto dallo store Goboo, con spedizione direttamente dall'Europa e pagamento sicuro tramite PayPal. Entrambi i tagli di memoria sono a prezzo super, ma ovviamente il vero protagonista è il modello da 4/64 GB, in sconto al minimo storico. Di seguito trovate i link all'acquisto e i coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Redmi e Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli