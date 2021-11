Redkey P6 debutta su Amazon ed eBay, subito in sconto con Coupon

Le pulizie smart sono ormai alla portata di tutti, con dispositivi sempre più potenti ed utili. Se puntate al massimo risparmio e non vi dispiace avere come alleato un aspirapolvere multifunzione con filo, allora il nuovo Redkey P6 non potrà che fare al caso vostro: il prezzo è super sia su Amazon che eBay, grazie ai coupon dedicati ai due store!

Codice sconto Redkey P6: come risparmiare sul nuovo aspirapolvere multifunzione

La nuova Redkey P6 è un pratico aspirapolvere con filo, una soluzione 2 in 1 con una potenza d'aspirazione di 17.000 PA ed un cavo di circa 7 metri (per muoversi in tutta libertà). Leggero e versatile, è l'accessorio perfetto per la pulizia di pavimenti in legno, moquette e non solo; grazie alla testa rotante a 360° è in grado di raggiungere i punti più ostici e gli accessori in confezione permettono di pulire divano e tende in tutta tranquillità. Il sistema di filtrazione a tre stadi permette di catturare particelle fino a 0,3 µm; ovviamente la presenza di un filtro HEPA offre una garanzia in più per la pulizia dell'aria in uscita.

Per quanto riguarda Amazon, trovate Redkey P6 in sconto a 69.9€: non dovrete far altro che mettere la spunta alla voce “Applica Coupon” presente nella pagina del prodotto e troverete lo sconto applicato direttamente nel carrello. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box presenti nella pagina, provate a disattivare AdBlock.

In alternativa, l'aspirapolvere multifunzione è in offerta su eBay con il codice sconto “PIT10PERTE” a 62.9€: non dimenticate di inserire il coupon nell'apposito spazio, prima di procedere con il pagamento!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Redkey (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

