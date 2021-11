Realme Band 2 arriva su AliExpress e il risparmio è assicurato: solo 32€ con Coupon esclusivo!

Nonostante il lancio in India e Malesia, la nuova smartband del brand asiatico non ha ancora fatto capolino alle nostre latitudini. Poco male grazie a questa offerta di AliExpress: Realme Band 2 Global debutta sull'e-commerce ed è già disponibile con codice sconto ad un prezzo super goloso.

Realme Band 2 Global: come risparmiare grazie a questo codice sconto AliExpress

La nuova versione della smartband di Realme cambia un po' di cose ed arriva con uno stile più simile a quello di uno smartwatch. Realme Band 2 adotta un display più ampio, una soluzione TFT da 1.4″ di diagonale. Ovviamente non mancano il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), fino a 90 modalità sportive e l'impermeabilità fino a 5 ATM. Il tutto arriva con un corpo leggero (del peso di soli 27 grammi) ed un cinturino sostituibile in silicone. Per saperne di più qui trovate il nostro approfondimento dedicato al fitness tracker.

La nuova Realme Band 2, in versione Global, debutta su AliExpress ad un super prezzo con codice sconto. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

