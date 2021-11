Il relax passa da questa poltrona massaggiante, in sconto a prezzo stracciato

Se siete in cerca di un regalo di Natale che sarà di certo gradito, allora quest'offerta di Banggood fa al caso vostro. Lo store cinese propone con codice sconto un'utilissima poltrona reclinabile massaggiante: non è smart ma di certo contribuirà al portare un bel po' di relax e arriva dai magazzini europei dello store!

Il tuo regalo di Natale è già qui: questa poltrona massaggiante reclinabile è perfetta (e costa poco con codice sconto)





La poltrona reclinabile e massaggiante di Banggood arriva ad un prezzo super ed offre alcune funzionalità davvero niente male. Il prodotto permette di beneficiare di un massaggio con vibrazione a sei punti (testa, collo, schiena ed entrambe le gambe) ma la vera chicca è il riscaldamento: un caldo relax utile per affrontare al meglio anche le serate più gelide! La poltrona è realizzata in spugna rivestita di tessuto, con una struttura in ferro; ovviamente è presente un telecomando per impostare l'intensità del massaggio e regolare lo schienale ed il poggiapiedi (che può essere riposto in una tasca laterale). L'unica colorazione disponibile è quella che vedete nelle immagini.

Se siete interessati a questa pratica poltrona massaggiante reclinabile in offerta con codice sconto su Banggood, di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Inoltre, per il prezzo indicato sarà necessario riscattare anche questo coupon, che permette di risparmiare il 5%.

