OnePlus 9 in sconto per il Black Friday: è lui il top da avere!

Se cercate l'occasione giusta per mettere le mani su OnePlus 9 a prezzo top, siete nel posto giusto: il flagship del brand cinese è in offerta con codice sconto su Banggood ad un nuovo minimo ed ingolosisce non poco a questo prezzo!

Codice sconto OnePlus 9: nuovo ribasso in occasione del Black Friday

Ovviamente il nuovo OnePlus 9 offre un comparto tecnico top, capeggiato dal chipset Snapdragon 888 di Qualcomm. Il terminale non si fa mancare nulla ed arriva con una fotocamera tripla con sensore principale da 48 MP, una capiente batteria da 4.500 mAh con super ricarica da 65W e speaker stereo. La parte frontale è occupata da un ampio display AMOLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz ed un foro per la selfie camera.

Trovate OnePlus 9 5G in offerta con codice sconto su Banggood, ad un prezzo super allettante: di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock. E se siete in cerca di altre occasioni, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al Black Friday.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da