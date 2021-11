Huawei Watch GT 2 Pro è il wearable elegante da non lasciarsi scappare

Lo smartwatch premium Huawei Watch GT 2 Pro è un concentrato di stile, tecnologia ed eleganza ed ora diventa ancora più appetibile per tutti grazie al nuovo codice sconto dedicato. L'indossabile scende al miglior prezzo di sempre, venduto e spedito direttamente dallo store ufficiale italiano di Huawei!

Dotato di un pannello in vetro zaffiro, con un corpo in titanio ed una cover posteriore in ceramica, Huawei Watch GT 2 Pro trasuda eleganza da tutti i pori. L'indossabile monta un display AMOLED circolare da 1.39″, con risoluzione HD (454 x 454 pixel), e arriva con un peso di 52 grammi ed un cinturino removibile (in fluoroelastomero nero oppure in pelle, nella versione Nebula Gray).

A muovere il tutto abbiamo il chipset Kirin A1, mentre lato batteria è presente un'unità in grado di offrire un'autonomia di circa 14 giorni. Completano il quadro il GSP, l'impermeabilità fino a 5 ATM, il supporto alle chiamate Bluetooth (tramite microfono e speaker), la ricarica wireless. Se volete saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione dello smartwatch premium!

L'intramontabile Huawei Watch GT 2 Pro scende al miglior prezzo di sempre con codice sconto, direttamente tramite lo store ufficiale italiano. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

