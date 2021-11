Huawei Band 6 mai così conveniente: il Black Friday di Amazon colpisce ancora!

Se il look iconico della Mi Band 6 non fa per voi e preferite qualcosa di più simile ad uno smartwatch, seppur restando nel campo delle smartband, allora amerete Huawei Band 6. Un design accattivante ed uno stile elegante, ma soprattutto un prezzo super grazie a quest'offerta lampo su Amazon in occasione del Black Friday!

Huawei Band 6 al miglior prezzo di sempre per il Black Friday!

A differenza della rivale di Xiaomi, Huawei Band 6 punta forte sull'eleganza e sull'offrire un'esperienza più premium. Il dispositivo adotta un display AMOLED rettangolare, una soluzione touch da 1.47″; non manca l'impermeabilità fino a 5 ATM, così come il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca e il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre sono presenti fino a 96 modalità sportive, ormai una caratteristica irrinunciabile per chiamare a raccolta gli appassionati di fitness. Se volete saperne di più, allora troverete di certo utile la nostra recensione della smartband.

La nuova Huawei Band 6 è disponibile in offerta al miglior prezzo di sempre su Amazon, con tanto di spedizione Prime.

