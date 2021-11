Honor MagicBook X 15 ad un prezzo pazzesco per sole 24 ore

Arrivati sul mercato come alternativa accessibile ai notebook di Honor, i nuovi MagicBook X sono sicuramente un'alternativa valida per studio e lavoro a casa o in mobilità. Per questo, la mega offerta dedicata all'Honor MagicBook X 15 per il periodo di Black Friday, di cui vi lasciamo il nostro approfondimento, è davvero imperdibile, specie se valida per sole 24 ore sullo store ufficiale.

Honor MagicBook X 15: ecco come averlo al prezzo in offerta, ma solo per 24 ore

Prima di conoscere come ottenere il MagicBook in super offerta, vi spieghiamo un po' le peculiarità del modello in questione. Abbiamo un notebook molto leggero (1.56 kg), ma con un ampio pannello da 15.6″ Full HD certificato TÜV Rheinland. Quanto all'hardware, abbiamo un chipset Intel Core i3 di decima generazione, coadiuvato da 256 GB SSD e 8 GB RAM.

Per le porte, troviamo un ingresso USB 3.0, una USB-C e un ingresso USB 2.0, oltre ad un HDMI ed un jack da 3.5 mm. La batteria è invece da 42 Wh con possibilità di ricarica rapida a 65W. Il sistema operativo è Windows 10 ma è aggiornabile anche a Windows 11. La tastiera full size è infine retroilluminata.

Trovate Honor MagicBook X 15 in super offerta sullo store ufficiale del brand ad un prezzo scontatissimo ma solo per 24 ore. Acquistandolo sul sito di Honor, avrete tutti i vantaggi possibili come garanzia e spedizione rapida.

