GPD XP è la console portatile con Android 11 e 6 GB di RAM!

Se il nome GPD vi dice qualcosa è presto detto: si tratta di un brand specializzato proprio in console portatili con Android e mini PC (alcuni anche con specifiche al top). La sua ultima creatura è la console GPD XP, una soluzione dotata di Android 11 e con controller “modulare”, ora in offerta con codice sconto grazie allo store Banggood!

Codice sconto GPD XP: la console portatile con Android 11 per giocare ovunque!

Equipaggiata con un ampio display touch da 6.81″ (un pannello LCD IPS a 60 Hz con risoluzione Full HD+ 2400 x 1080 pixel), la console portatile GPD XP si presenta come una postazione da gioco perfetta per ogni occasione. Oltre alla connettività Wi-Fi è presente anche il supporto Dual SIM 4G, per non smettere mai di giocare. Ciliegina sulla torta, il dispositivo offre un doppio controller con aggancio magnetico (da posizionare lungo il lato destro): in base all'occorrenza è possibile scegliere tra un modulo dedicato agli FPS ed uno in stile Xbox (con 4 pulsanti e l'analogico).

Il cuore del dispositivo è il chipset MediaTek Helio G95, supportato da 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1, con grafica ARM Mali G76 MC4 (a 900 MHz). Il raffreddamento è affidato ad una pratica ventolina, mentre l'audio stereo contribuisce ad ottenere un'esperienza immersiva. La batteria è un'unità da 7.000 mAh con ricarica rapida da 24W. Il sistema operativo è Android 11, tramite l'interfaccia proprietaria Metro UI. La parte frontale ospita anche una minuscola selfie camera da 5 MP, utile per le videochiamate. Completano il quadro il GPS, il Bluetooth 5.0 ed il supporto per le schedine di memoria.







La console con Android 11 GPD XP è in offerta con codice sconto sullo store Banggood; oltre a quello inserito nel box qui sotto, dovrete anche riscattare questo Coupon aggiuntivo che vi farà risparmiare il 5% sul vostro acquisto. Si tratta di un passaggio fondamentale per beneficiare dello sconto ed ottenere il prezzo indicato. Se non visualizzate correttamente il link presente in basso, provate a disattivare AdBlock.

