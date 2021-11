Vivi un Natale da gamer con la sedia BlitzWolf: massimo comfort a meno di 80€!

Il tempo dei regali è ormai giunto (e guarda caso coincide con il periodo del Black Friday). Per i gamer incalliti e gli utenti in cerca di una soluzione comoda per la loro postazione, la sedia da gaming BlitzWolf BW-GC6 rappresenterà di certo il regalo di Natale perfetto: bella ed economica, ora è ancora più vantaggiosa con il nuovo codice sconto di Banggood!

Codice sconto BlitzWolf BW-GC6 Sedia da Gaming

Dotata di uno schienale reclinabile fino a 150°, braccioli ed altezza regolabili e materiali traspiranti e resistenti, la sedia da gaming BlitzWolf GC6 rappresenta un accessorio irrinunciabile per la massima comodità durante le sessioni più intense. La sedia è in grado di reggere un peso di 250 Kg, a riprova della qualità di tutto rispetto. Non mancano chicche come il cuscino lombare e quello cervicale.





La sedia da gaming BlitzWolf BW-GC6 scende al miglior prezzo di sempre su Banggood, con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Per ottenere il prezzo indicato qui sotto, non dimenticate di riscattare il Coupon del 5%: una volta ottenuto, sarà applicato direttamente nel carrello. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

