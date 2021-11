Amazfit Stratos è intramontabile e scende a 49€ per il Black Friday!

Quando si tratta di dispositivi che non passano mai di moda, Huami ha di certo una sfila di nomi: dispositivi sempreverdi, apprezzati ancora oggi. Tra questi, come non citare Amazfit Stratos, ora in offerta al miglior prezzo di sempre con codice sconto, in occasione del Black Friday!

Amazfit Stratos scende al minimo storico con codice sconto: un'offerta imperdibile per il Black Friday!

L'intramontabile Amazfit Stratos è dotato di un ampio display circolare, tre tasti fisici laterali ed un corpo in fibra di carbonio, policarbonato rinforzato e ceramica. Il pannello è una soluzione LCD transflettiva da 1.34″ mentre a muovere il tutto troviamo un processore da 1.2 GHz, supportato da 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna. Lato connettività è presente il BT 4.0, il Wi-Fi b/g/n ed il GPS/Glonass. Per scoprire tutti i dettagli, date un'occhiata anche alla nostra recensione.

Lo smartwatch Amazfit Stratos scende al miglior prezzo di sempre con codice sconto su AliExpress, con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store; di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Inoltre dovrete anche applicare il coupon venditore presente nella pagina del prodotto (subito sotto il prezzo) e scegliere il pagamento con PayPal per un ulteriore risparmio. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

