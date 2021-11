Alldocube iPlay 40H scende ancora: il tablet 4G dalla scocca premium è in sconto dall’Europa

Dopo i modelli iPlay 40 e iPlay 40 Pro, il brand cinese ha pensato bene di arricchire la serie con una nuova aggiunta. Si tratta di Alldocube iPlay 40H soluzione che non cambia le carte in tavola rispetto al modello Pro, ma che introduce una scocca premium e resistente: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità del tablet.

Aggiornamento 18/11: il tablet low budget di Alldocube torna a far parlare di sé grazie ad una nuova offerta con codice sconto. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Alldocube iPlay 40H: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet

Design e display

Ancora una volta troviamo un display LCD InCell da 10.4″ con risoluzione 2K, una soluzione ampia con cornici ottimizzate. Il corpo di Alldocube iPlay 40H è realizzato in lega di magnesio con tecnologia IMD ed uno spessore di soli 8.2 mm, per resistere al meglio e restituire un aspetto premium. Proprio come il precedente modello a questo giro abbiamo una configurazione Quad Speaker per godere al meglio dei contenuti multimediali.

Scheda tecnica

Il chipset a bordo di Alldocube iPlay 40H è una soluzione UNISOC T618, octa core realizzato a 12 nm e con una frequenza massima di 2.0 GHz, accompagnato da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage. La batteria è una capiente unità da 6.200 mAh, ricaricabile tramite Type-C. Non manca il supporto Dual SIM 4G, così come il Wi-Fi, il GPS per la navigazione ed il BT 5.0. Il software è basato su Android 11.

Per concludere, il comparto fotografico offre un sensore principale da 8 MP ed un modulo frontale per le video chiamate, da 5 MP.

Codice sconto Alldocube iPlay 40H: prezzo e offerte

Il tablet Alldocube iPlay 40H è in offerta con codice sconto su Banggood ad un nuovo minimo, con spedizione dall'Europa: di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da