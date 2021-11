Black Friday Unieuro: fino al 44% di sconto su oltre 1000 prodotti a partire dalla mezzanotte

Offerta bomba targata Unieuro che si mette al pari di Amazon (che partirà con le offerte Warehouse Deals al 20%) alla griglia di partenza rappresentata dalla mezzanotte di Giovedì 25 Novembre. Lo store, infatti, prosegue la sua promozione Manà Manà Black Friday e, soltanto per 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi, proporrà migliaia di prodotti in sconto al 44%.

Unieuro apre al Black Friday vero e proprio con il doppio NO IVA

Il Black Friday di Unieuro si fa particolarmente interessante ancor prima di raggiungere il fatidico venerdì. Tra pochissime ore, direttamente dalle pagine della piattaforma online – infatti – tutti gli utenti potranno accedere a sconti più che vantaggiosi grazie alla promo 44% che sarà attiva su oltre 1000 prodotti. Più precisamente l'iniziativa sarà strutturata con uno sconto del 22% su gran parte dei prodotti tech e con il 44% su grandi e piccoli elettrodomestici.

Tutte le offerte presenti nell'iniziativa promozionale, però, sono collegate da un filo conduttore. Gli utenti che vorranno accedere alla promo (che sconta fino al 44%) dovranno spendere almeno 299€. In merito all'iniziativa Unieuro si devono fare alcune precisazioni. Come si può evincere dall'immagine promozionale, infatti, l'offerta è stata lanciata in tutti i negozi del brand, tuttavia non è impossibile che anche lo store online (così come succede spesso) mutui gli sconti presenti nei negozi e dia il via già alla mezzanotte di oggi a prezzi pazzeschi!

Come accedere alle prossime offerte che, con ogni probabilità si presenteranno sullo store? Niente di più semplice, basterà accedere al sito web per consultare tutte le offerte Unieuro Black Friday che, a partire dalla mezzanotte, potrebbero subire il tanto atteso ribasso del 44%.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da