Banggood Singles Day 11.11: tutte le offerte, i coupon e le promozioni

Il Singles Day 11.11 è alle porte ed è tempo di dare un'occhiata alle promozioni offerte da Banggood: il noto store cinese – ormai un punto di riferimento per gli acquisti per tantissimi appassionati – non poteva mancare a quest'ennesimo appuntamento dedicato al risparmio e per l'occasione ha sfornato tutta una serie di iniziative, offerte e coupon per festeggiare la festa dei single in grande stile.

Banggood Singles Day 11.11: comincia la festa dello shopping!

Per prima cosa vi segnaliamo la pagina principale dedicata all'evento del Singles Day 11.11 di Banggood: questa è una sorta di raccoglitore per tutte le offerte promozionali messe a disposizione dallo store cinese. All'interno della pagina trovate i Top Seller dello store e ovviamente non manca una valanga di nomi noti come Xiaomi, Teclast, POCO, CHUWI, Ulefone, FIMI, BMAX e tanti altri. Di seguito trovate il link alla pagina: se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Prima di procedere oltre, di seguito trovate il nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi: unitevi a noi per non perdere nessuna occasione e per restare sempre aggiornati in tempo reale sulle migliori offerte dello store (legate al Singles Day e non solo).

Per quanto riguarda il periodo promozionale, le varie iniziative sono disponibili nei giorni dal 10 al 12 novembre ma sul nostro canale Telegram troverete i migliori sconti di Banggood per tutto l'anno. Inoltre vi segnaliamo anche la nostra pagina generale dedicata al Singles Day 11.11 (la trovate qui), un pratico hub che raccoglie tutti gli store e i brand che partecipano alla festa!

Codici sconto e prezzi bomba per il Singles Day 11.11 di Banggood

Per celebrare al meglio il Singles Day 11.11, Banggood ha messo disposizione degli utenti il Centro Coupon, una pratica sezione in cui troverete tanti codici sconto da riscattare (validi per molteplici categorie di prodotti).

Un'altra sezione interessante riguarda quella dei Prezzi Bomba, con sconti fino al 60%. Vi segnaliamo che le occasioni per risparmiare non riguardano soltanto smartphone, notebook e tablet, ma anche accessori, prodotti non tech e tanto alto!

Top Brand e Promo per i più veloci

Se siete curiosi di scoprire le offerte dei Top Brand di Banggood, allora qui sotto trovate il link per la sezione dedicata (utile per una panoramica dei principali marchi che partecipano all'iniziativa).

Lo store cinese ha lanciato anche una promozione per i più veloci: in questa sezione trovate tutta una serie di offerte lampo a 0.01$. Si tratta di un risparmio super, ma ovviamente valido solo per un numero limitato di unità.

Infine abbiamo una sezione dedicata ai prodotti proposti al prezzo più basso, ma solo per 50 pezzi (e solo per un periodo limitato di tempo).

Paga con Klarna senza interessi e ricevi uno sconto

Per concludere vi segnaliamo un'altra iniziativa interessante, ossia l'evento “Klarna Paga in 3 rate“. Ma come funziona la promozione? Semplicemente basterà pagare con Klarna in 3 rate senza interessi, per un acquisto di almeno 149$: in questo modo si riceverà uno scordo del valore di 5$. Per tutti i dettagli dell'iniziativa date un'occhiata alla pagina dedicata (la trovate qui)

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

