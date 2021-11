Questo iPhone 13 ha un vero dente di T-Rex nella cover!

Sì, avete letto bene: da oggi potete aggiungere alla vostra collezione di smartphone un iPhone 13 con un dente di T-Rex incastonato nel posteriore. E come al solito, la brillante (?) idea arriva da Caviar, la ditta russa resasi celebre sul web per prendere smartphone già costosi di loro e renderli ancora più inaccessibili. Potrei citare il Huawei Mate 40 Pro con un pezzo di Marte, ma sarebbe solamente una goccia nell'oceano di edizioni limitatissime proposte negli anni.

Caviar ci riporta nel giurassico con questo iPhone 13 a tema T-Rex

Il nome scelto per questa nuova variante di iPhone 13 Pro (e Pro Max) è Tyrannophone, nome quantomeno azzeccato per il tipo di prodotto in questione. La scocca è completamente stravolta, con una sezione arricchita da finiture in oro placcato 24K per simulare i graffi del dinosauro. Ma è quest'ultimo il vero protagonista della back cover, rappresentato da una scultura tridimensionale in titanio con rivestimento in PVD nero. Se siete fan della saga di Jurassic Park, poi, non potrete non apprezzare il dettaglio dell'occhio, realizzato con vera ambra (ma senza zanzara).

Il fiore all'occhiello lo troviamo più in basso: nella dentatura è stato inserito un frammento di un dente di Tirannosauro risalente a 80 milioni di anni fa. Tutto ciò a un costo pari a 8,610$, mentre sale a 9.150$ se si sceglie il modello Pro Max anziché quello Pro, in entrambi i casi disponibili in soltanto 7 unità.

