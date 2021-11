Amazfit supera Huawei e diventa il terzo brand di smartwatch al mondo

Dopo un anno di ottimo livello grazie a prodotti come GTS 2e, T-Rex Pro o comunque la gamma GTS e GTR 2, Amazfit inizia a vedere importanti risultati di vendite. Infatti, è ora il terzo produttore mondiale di smartwatch, superando un colosso come Huawei.

Amazfit, quasi 10 milioni di smartwatch nel solo Q3 2021: tutti dati delle vendite globali

A riportare il grande successo di Amazfit in merito a vendite globali è stato Counterpoint, che spiega come nel solo Q3 2021 il brand abbia avuto spedizioni per quasi 10 milioni di smartwatch, rappresentando un'esponenziale crescita dell'89% rispetto allo scorso anno. Questo si traduce, ovviamente, in un market share del 5.8%.

E questi numeri hanno permesso di portare l'azienda al terzo posto tra i produttori di smartwatch, superando Huawei che proprio in questo settore non era di certo venuta meno causa restrizioni. Molto, secondo i dati, lo hanno fatto le spedizioni nel mercato Global, che rappresentano il 61.8% del totale del periodo. Il mercato europeo, con Italia, Spagna e Germania su tutti, ha dato una grande spinta ad Amazfit.

Ovviamente, i numeri di Apple (21.8% del mercato) e di Samsung (14.4%) sono ancora lontani, ma Amazfit ha dimostrato di essere un'ottima alternativa grazie a prodotti sempre più concreti, con uno sguardo molto attento ai parametri vitali dell'utente.

Se siete curiosi di conoscere come vanno gli ultimi dispositivi Amazfit, vi lasciamo la recensione di GTS 3 e GTR 3, con anche la variante Pro.

