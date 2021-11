AliExpress Singles Day 11.11: tutte le offerte, i coupon e le promozioni

Il periodo del Singles Day 11.11 è finalmente arrivato e ovviamente non potevano mancare una valanga di iniziative, promozioni, offerte e coupon AliExpress. Lo store cinese ha pensato bene di fare le cose in grande, offrendo tutta una serie di soluzioni per risparmiare (che di certo vi lasceranno più che soddisfatti). Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutti i dettagli della festa dei single targata AliExpress!

Arriva il Singles Day 11.11 di AliExpress – Tutte le iniziative

Per cominciare vi segnaliamo che le offerte dedicate al Singles Day 11.11 di AliExpress partono l'11 novembre (dalla mattina) e permettono di beneficiare di sconti fino al 70%, su tantissimi prodotti tra smartphone, notebook, cuffie, elettrodomestici e non solo. Di seguito trovate la pagina principale dedicata all'iniziativa, la quale offre una panoramica delle molteplici iniziativa per l'evento promozionale. Se non visualizzare il box qui sotto (e quelli a seguire all'interno dell'articolo) vi consigliamo di disattivare AdBlock.

In pagina viene indicata anche una promo da non sottovalutare: pagando con PayPal si otterrà uno sconto di 2€ per ordini superiori ai 20€. Ed ora passiamo a scoprire tutti i codice sconto da utilizzare!

Prima di procedere oltre, di seguito trovate il nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi: unitevi a noi per non perdere nessuna occasione e per restare sempre aggiornati in tempo reale sulle migliori offerte dello store (legate al Singles Day e non).

Codici sconto e coupon esclusivi AliExpress per il Singles Day 11.11

In questa sezione dell'articolo vi segnaliamo i codici sconti di AliExpress dedicati all'evento del Singles Day 11: si tratta di una serie di coupon validi per tutti gli utenti e da utilizzare con una spesa minima (indicata di seguito). Tutti i codici sono validi per i giorni dell'11 e 12 novembre 2021 e vanno inseriti nell'apposito campo, prima di procedere con il pagamento.

965DOUBLE11 – 9$ di sconto con acquisti superiori di 65$

– 9$ di sconto con acquisti superiori di 65$ 12100DOUBLE – 12$ di sconto con acquisti superiori di 100$

– 12$ di sconto con acquisti superiori di 100$ 18150DOUBLE – 18$ di sconto con acquisti superiori di 150$

– 18$ di sconto con acquisti superiori di 150$ 23190DOUBLE – 23$ di sconto con acquisti superiori di 190$

– 23$ di sconto con acquisti superiori di 190$ 30250DOUBLE – 30$ di sconto con acquisti superiori di 250$

Ci sono poi alcuni codici aggiuntivi, ma in questo caso si tratta di soluzioni solo per nuovi utenti.

NB3 – 3$ di sconto con acquisti superiori di 4$

– 3$ di sconto con acquisti superiori di 4$ NB5 – 5$ di sconto con acquisti superiori di 10$

Infine vi segnaliamo i coupon esclusivi di Gizchina.it: si tratta di codici sconto da utilizzare su AliExpress per tutta la durata dell'evento Singles Day 11.11 (quindi dalla mezzanotte dell'11 alle ore 23:59 del 12 novembre).

gizchinait9 – 9$ di sconto con acquisti superiori di 65$

– 9$ di sconto con acquisti superiori di 65$ gizchinait12d – 12$ di sconto con acquisti superiori di 100$

– 12$ di sconto con acquisti superiori di 100$ gizchinait18 – 18$ di sconto con acquisti superiori di 150$

– 18$ di sconto con acquisti superiori di 150$ gizchinait23 – 23$ di sconto con acquisti superiori di 190$

– 23$ di sconto con acquisti superiori di 190$ gizchinait30d – 30$ di sconto con acquisti superiori di 250$

Vi ricordiamo che alcuni prodotti usufruiscono del COUPON VENDITORE: si tratta di un codice da riscattare semplicemente cliccando sul pulsante “Ottieni Coupon” presente subito sotto il prezzo, nella pagina del prodotto. Come sottolineato si tratta di un'iniziativa che non trovate per tutti i contenuti dello shop. Il Coupon Venditore può essere sommato a quelli da inserire manualmente prima di procedere con l'acquisto. Per concludere, di seguito trovate la pagina del Centro Coupon, con tanti altri codici da riscattare.

Prodotti con consegna rapida dall'Europa | Offerte AliExpress Singles Day

Gli sconti continuano con la pagina dedicata ai prodotti con consegna rapida direttamente dall'Europa: tutto quello che trovate in questa sezione arriva dai magazzini europei e sarà consegnato entro 3/7 giorni. Ovviamente ci sono una valanga di sconti di tutto rispetto!

In questo caso sono presenti altri coupon da utilizzare e li trovate di seguito.

FAST5GO – 5€ di SCONTO su una spesa di 40€

– 5€ di SCONTO su una spesa di 40€ FAST10GO – 10€ di SCONTO su una spesa di 80€

– 10€ di SCONTO su una spesa di 80€ FAST18GO – 18€ di SCONTO su una spesa di 150€

– 18€ di SCONTO su una spesa di 150€ FAST30GO – 30€ di SCONTO su una spesa di 250€

– 30€ di SCONTO su una spesa di 250€ FAST35GO – 35€ di SCONTO su una spesa di 300€

Top Brand AliExpress

Xiaomi, Realme, Baseus, UMIDIGI, Roborock: questi sono solo alcuni dei migliori brand di AliExpress. Nella sezione dedicata ai Top Brand è presente un'ampia selezione di prodotti delle migliori aziende presenti nello shop online, ovviamente con tantissimi sconti per tutti i gusti!

Gioco Money Hop

Per concludere la nostra panoramica delle offerte dedicate al Singles Day 11.11 dello store cinese vi segnaliamo il gioco Money Hop (lo trovate a questa pagina) disponibile tramite l'app Android/iOS di AliExpress e che vi permette di ottenere uno sconto di 0.01$ su ogni salto.

Tutte le categorie di AliExpress | Offerte Singles Day 11.11

Prima di lasciarvi – in modo che possiamo godervi a pieno tutte le offerte di questo particolare periodo promozionale – vi lasciamo i link di tutte le categorie AliExpress dove sono presenti sconti dedicati al Singles Day. Ne trovate per tutte le esigenze, non solo tech!

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli