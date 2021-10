Xiaomi lancerà una nuova serratura smart che punta tutto sullo sblocco del volto

La casa Xiaomi è sicuramente l'obiettivo di sempre più utenti, per completezza e funzionalità. E uno di questi prodotti, tra i più interessanti, è sicuramente la serratura smart, con i suoi vari metodi di sblocco. E sarà ancor più interessante con il nuovo modello, una serratura smart Xiaomi che punterà molto, se non tutto, sullo sblocco tramite riconoscimento facciale 3D.

Xiaomi: tutti i dettagli sulla nuova serratura smart con sblocco con riconoscimento facciale 3D

A rivelare il nuovo prodotto è stata Xiaomi stessa, che ha mostrato la parte superiore del prodotto nel suo teaser rivelandone praticamente la Core Feature: un nuovo sistema di sblocco con riconoscimento facciale 3D. Infatti, possiamo vedere le due fotocamere adibite a questo compito, chiuse in un comparto ovale che potrebbe essere luminoso e sotto troviamo quello che sembra un microfono (sblocco tramite riconoscimento vocale?) e soprattutto un piccolo volto LED che potrebbe fungere da check allo sblocco, come se fosse un display.

Insomma, con queste feature, la sicurezza in casa diventa ancora più solida, in quanto le serrature portano un grado di personalizzazione molto alta ed una privacy più forte. Non sappiamo se vi saranno anche altri tipi di sblocco, come successo con altre serrature con riconoscimento facciale 3D, ma sarà sicuramente un prodotto di fascia alta.

E infatti, non ci aspettiamo un prezzo economico per questa serratura smart Xiaomi, come non sono economiche le altre edizioni di questo prodotto, che si rende sempre più completo. Sapremo maggiori dettagli domani, 9 ottobre 2021, quando verrà presentata al pubblico (quanto meno in Cina).

