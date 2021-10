La nuova power bank di Xiaomi è compatta, potente ed economica

Una giornata piena di novità per gli accessori della compagnia cinese: mentre da noi arriva – finalmente – la Mi Band 6 NFC, in patria è stata lanciata la nuova Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro, soluzione ultracompatta, potente ed economica utile per chi non vuole restare mai a secco di energia per il proprio smartphone (e non solo).

Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro: tutto su caratteristiche, prezzo e uscita

La nuova Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro arriva come una versione potenziata dei modelli Ultra Compact e Pocket lanciati un bel po' di tempo fa. La capienza resta da 10.000 mAh ma abbiamo un design completamente ridisegnato ed una potenza maggiorata. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Blue e White e misura 105 x 55.8 x 25.5 mm per un peso di 212 grammi. Si tratta di una power bank compatta seppur leggermente più pronunciata rispetto ad altri modelli del brand; tuttavia a questo giro troviamo il supporto alla ricarica rapida da 33W. Presenti all'appello due porte, una Type-C ed un ingresso USB Type-A.

Il prezzo della nuova Xiaomi Power Bank Pocket Edition Pro è ovviamente goloso: il dispositivo è stato lanciato in Cina a circa 26€ al cambio attuale, ossia 199 yuan. Teniamo le dita incrociate nella speranza di vedere questo accessorio anche alle nostre latitudini!

