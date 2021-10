Xiaomi NO IVA Week 2021: tanti prodotti in sconto fino al 59%

Xiaomi ha inaugurato una nuova NO IVA Week, edizione 2021, in cui il brand sconta l'imposta su tanti prodotti al fine di portare offerte senza precedenti su tanti prodotti come smartphone e accessori. Di seguito, vi riportiamo tutte le modalità.

Xiaomi NO IVA Week 2021: tutto sugli sconti e le offerte su smartphone e tanti altri prodotti del brand

Come funziona la NO IVA Week? L'iniziativa dello store Xiaomi consiste nel portare in offerta lampo tanti prodotti per un periodo di tempo limitato per un'intera settimana. Allo sconto del 22%, si abbinerà poi un codice sconto dedicato (questo non per tutti i prodotti), così da poterli ottenere a prezzi difficilmente reperibili.

Un esempio? POCO X3 Pro, 6/128 GB, è possibile ottenerlo al super prezzo di 204.84€, mentre la versione da 8/256 GB la acquistate a 229.43€. Per ottenere questi prezzi, bisogna mettere il prodotto nel carrello e poi applicare il Coupon dedicato, così avrete il costo finale indicato.

L'iniziativa dello store Xiaomi NO IVA Week 2021 sarà valida fino al prossimo 24 ottobre 2021. In questa settimana di promozione, sarà sempre bene dare un'occhiata alle offerte, in modo da non perdersi alcuna occasione. Per tutte le info, vi rimandiamo a questo link, proprio sullo store Xiaomi.

