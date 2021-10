Xiaomi MIX 5: primi rumor sul display, ma il fake è dietro l’angolo

Xiaomi MIX 4 ha fatto in modo di riaccendere la curiosità sugli smartphone di fascia alta del brand e pare che anche MIX 5 voglia spingere nella stessa direzione. Dopo le prime indiscrezioni sulla ricarica, iniziamo a conoscere quelli che sono i rumors su come potrebbe essere fisicamente, secondo i vari leak.

Xiaomi MIX 5: i primi rumor mostrano un display da super flagship, ma sarà così?

Che cosa sappiamo ad oggi di ciò che potrebbe essere il prossimo MIX 5. A dire il vero molto poco, ma questo non evita di avere le prime indicazioni su cosa verterà il suo target. Così come il MIX 4, potrebbe essere il flagship su cui Xiaomi punta a sperimentare feature di grande livello. E se per l'attuale modello è stata la fotocamera sotto al display, qui potrebbe essere proprio il display una delle novità.

Secondo il leaker 8090 Digital Beauty su Weibo, Xiaomi MIX 5 potrebbe dotarsi di un display Quad Curved, cioè curvo in tutti suoi lati, come mostra in alcuni scatti dal vivo. Sebbene l'indiscrezione potrebbe dare indizi su quello che sarà lo smartphone, è molto difficile pensare che sia veritiera la connessione tra tale dispositivo ed il pannello mostrato in foto. Più che altro, Xiaomi non ha ancora manifestato la volontà di produrre un modello con tale schermo, quindi è bene andare molto cauti.

Certo è che, se fosse vero, sarebbe sicuramente una cosa non da poco, visto che sarebbe una soluzione molto gradita e darebbe molto prestigio ad una serie sempre elogiata per design e caratteristiche annesse. Sognare non costa nulla, ma è sempre bene non lasciarsi trascinare da entusiasmi che poi rivelano rumor in fin dei conti fake.

