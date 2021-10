Vendite record per Xiaomi: oltre 10 milioni, ma non si tratta di smartphone

Dopo un'attenta analisi in merito alle vendite di Xiaomi (e non solo), ovviamente con un occhio al mercato degli smartphone, si vira verso tutt'altro, pur restando su numeri impressionanti. La compagnia di Lei Jun ha annunciato un risultato record per la serie di cuociriso Xiaomi Mi Smart Rice Cooker!

Xiaomi Mi Smart Rice Cooker: è record per la serie di cuociriso

Oltre 10 milioni di unità vendute su tutte le piattaforme, sarebbe questa la cifra record raggiunta dai cuociriso di Xiaomi. Si tratta dell'ennesimo traguardo di tutto rispetto per Mijia, sezione della compagnia cinese votata agli elettrodomestici smart e ai prodotti per la casa. La gamma Xiaomi Mi Smart Rice Cooker ha superato le più rosee aspettative, diventano uno dei prodotti di punta per l'azienda (ma anche la friggitrice smart del brand non scherza di certo!).

State pensando ad un cuociriso smart Xiaomi? Allora di seguito trovate alcune proposte a prezzo abbordabile, per tutte le esigenze. I primi due modelli sono soluzioni da 3 litri di capienza, una dotata di funzionalità smart (quindi i controlli tramite smartphone). Infine è presente il mini rice cooker da 1.6 litri: smart, perfetto per una o due persone e ultracompatto. Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu