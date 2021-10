La nuova luce da notte smart di Xiaomi arriva in versione Global

La casa di Lei Jun diventa ogni giorni sempre più ben disposta nei confronti del mercato global e continua a proporre prodotti fino a questo momento disponibili solo in versione China. A questo giro tocca a Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 Bluetooth, luce da notte che a differenza di quella già disponibile per gli utenti occidentali introduce funzionalità smart (ad un prezzo conveniente).

Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 Bluetooth: caratteristiche e prezzo della luce da notte smart

La luce da notte smart Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 Bluetooth è realizzata in ABS ed arriva con un design minimale ed essenziale; il dispositivo è composto da un corpo mobile ed una base magnetica e può essere orientato in base alle esigenze. La luce a LED integrata è in grado di raggiungere i 2.800 K; inoltre la luce da notte è in grado di accendersi automaticamente grazie al sensore di movimento ed a quello dedicato al rivelamento delle luci.

L'alimentazione avviene tramite tre batterie AA, per un'autonomia fino a 365 giorni. Grazie alla sensoristica integrata il dispositivo può essere utilizzato come sensore di movimento o di luce e può funzionare con altri prodotti smart tramite connettività BT.

Nel momento in cui scriviamo, la nuova luce da notte smart Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 è stata aggiunta al sito ufficiale Global, ma ancora non sono presenti dettagli su prezzo e disponibilità. Se non volete attendere e siete interessati già da ora a questo piccolo dispositivo, di seguito trovate il link all'acquisto della versione cinese (con il logo Mijia): se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu