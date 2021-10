Un artista smonta Xiaomi MIX Fold: il risultato è mozzafiato (Video)

Uno smartphone pieghevole come Xiaomi MIX Fold apre le porte a nuovi scenari, anche per i più fantasiosi. La sua natura atipica nel mondo degli smartphone tradizionali lo rende un terminale affascinante sotto più punti di vista. Al di là dei costi proibitivi per i più, la categoria dei pieghevoli è la vera novità degli ultimi anni, per quanto in occidente la viviamo ancora in una fase limitata. A parte Samsung ed i più timidi tentativi di Motorola, nessun'altra azienda ha commercializzato i suoi pieghevoli in Europa o negli USA. Mi riferisco ovviamente a Huawei a Xiaomi, le uniche due aziende che hanno in catalogo uno smartphone di questo tipo. Ma se Huawei non si può permettere di portarlo da noi per le ovvie ragioni del ban USA, Xiaomi avrebbe potuto ma ha comunque deciso di non farlo.

Si vociferava di un suo lancio in Europa ad un prezzo salatissimo, ma così non è stato, almeno per il momento. Nonostante il prezzo non alla portata di tutti, il pieghevole ha riscosso un certo successo commerciale in Cina. E fortunatamente l'azienda ha dimostrato di ricordarsene ancora, dopo averlo aggiornato alla MIUI 12.5 con mesi di ritardo rispetto ad modelli anche ben più economici.

Un artista smonta Xiaomi MIX Fold e lo trasforma in un fantastico diorama

E nel mentre spuntano i primi rumors sul suo successore, Xiaomi MIX Fold torna a far parlare di sé e lo fa grazie al lavoro dell'artista cinese RAY. L'abbiamo già all'opera in passato, quando prese uno Xiaomi Mi 11 e lo trasformò in un drago degno delle migliori storie mitologiche, dimostrando una strepitosa abilità artigianale. Questa volta l'artista è stato incaricato da Xiaomi di fare lo stesso con il suo pieghevole, ma questa volta il soggetto è tutt'altro.

Nel video dimostrazione lo vediamo all'opera con uno Xiaomi MIX Fold smontato, ottenendo qualcosa come quasi 1.000 pezzi dalle sue “interiora”. Scocca, schermo, meccanismo di piegamento, scheda madre, cavi, antenne, fotocamere: tutto viene estratto, dissezionato e reso parte della sua costruzione. Praticamente un mini-LEGO in salsa tecnologica, prendendo tutti questi pezzi e ricreando qualcosa ai limiti dell'inimmaginabile.

L'ispirazione è partita dal celebre Partenone dell'acropoli di Atene, ricreato con pezzi della scheda madre ritagliato, piegati ed incollati ad hoc. Ha poi utilizzato una lamina del display ed altri pezzi dalla scheda madre per ricreare la collinetta su cui piazzare il tempio, posizionando il tutto sulla carcassa dello Xiaomi MIX Fold aperta a mo' di specchio acquatico.

E non poteva certo mancare un tocco patriottico, con il mare che è attraversato da una riproduzione del Ponte della Baia di Hangzhou, uno dei ponti oceanici più lunghi al mondo. Dall'altro capo del mare troviamo infine una ricostruzione dello skyline di Pudong, celebre distretto di Shanghai dove troviamo la torre televisiva ed altri grattacieli nelle vicinanze. Se già tutto ciò non fosse incredibile, RAY ha realizzato un sistema che permette alle costruzioni di poter essere ripiegate, trasformate in un piccolo globo e persino contenute all'interno dello smartphone ormai svuotato.

