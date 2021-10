Xiaomi Mi Band 6 NFC ufficiale in Italia: pagare contactless non è mai stato così semplice

Ogni volta che viene presentata una nuova smartband, come nel caso della Xiaomi Mi Band 6, gli utenti occidentali rimangono amareggiati da una mancanza, ossia l'NFC. È da quando Xiaomi vende le proprie band anche in Italia che i Mi Fan si chiedono: verrà mai proposto anche da noi la versione dotata di NFC? Se si guarda al mercato nostrano, ad eccezione di FitBit, nessuna smartband offre il supporto a questo tipo di connettività. Al contrario, in Cina sono diversi i modelli che lo permettono, come la Honor Band 6 e le stesse di Xiaomi. Ma le cose sono finalmente cambiate, visto che la smartband più scelta al mondo è ora arrivata in Italia proprio con la funzione tanto richiesta.

Aggiornamento 13/10: Xiaomi ha confermato l'arrivo sul mercato e la prima promo dedicata a Mi Band 6 NFC. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi Mi Band 6 NFC: tutto ciò che c'è da sapere

Quali sono le novità?

Ecco, quindi, che in Cina i clienti Xiaomi possono scegliere fra la Mi Band 6 classica e quella dotata di NFC, a seconda della propria preferenza. Quest'ultima può essere utilizzata sia per i pagamenti in mobilità che per tutta una serie di features aggiuntive, fra cui abbonamenti per i mezzi pubblici (come autobus e metropolitane) e controllo dei dispositivi domotici, in primis le serrature smart. Da noi, invece, tutto ciò non era possibile, dovendo per forza acquistare la versione standard della smartband Xiaomi. Per il territorio italiano, al momento il tutto è focalizzato sui pagamenti, ma chissà che in futuro non si estenda.

E come già avvenuto in passato in Russia, anche in Italia Xiaomi Mi Band 6 NFC può effettuare pagamenti rapidi e contactless grazie alla collaborazione con Mastercard. Un vantaggio non da poco. Ricordiamo inoltre che, sempre in Russia, Xiaomi ha introdotto per la prima volta in Europa continentale il suo servizio Mi Pay. Da noi non è ancora disponibile, ma in Italia il brand ha stipulato una partnership anche con Nexi, per tutti gli utenti del circuito.

Come funziona il pagamento contactless

Attivare il servizio di pagamento di Xiaomi Mi Band 6 NFC è facile e veloce: basta scaricare sul proprio smartphone l'app Xiaomi Wear, associare la nuova smartband e registrare la propria carta in pochi semplici passaggi.

Per completare un acquisto sarà sufficiente attivare la modalità di pagamento sulla smart band con uno swipe e avvicinare il polso al POS. Il primo pagamento della giornata richiederà l'inserimento del codice di sicurezza scelto al momento della registrazione della carta, per i successivi acquisti invece non sarà più necessario. Se il dispositivo dovesse essere sfilato dal polso, la possibilità di fare ulteriori transazioni senza inserire il pin viene inibita, quindi l'utente sarà invitato a immettere nuovamente il codice.

Grazie all'accordo con Xiaomi, i clienti delle banche partner di Nexi saranno i primi in Italia ad avere a disposizione un nuovo servizio di pagamento digitale che, oltre a essere comodo e veloce, garantisce la massima sicurezza: non vengono memorizzati i dati della carta fisica sul dispositivo e in fase di pagamento viene utilizzato il codice alternativo che identifica la carta virtualizzata e non quella reale. In questo modo si evita la trasmissione dei dati della carta fisica e si aumenta il livello di sicurezza per il cliente finale.

Xiaomi Mi Band 6 NFC – Prezzo e disponibilità in Italia

La nuova Xiaomi Mi Band 6 NFC arriva in Italia con disponibilità a partire dalla mezzanotte del 14 ottobre 2021: il prezzo di vendita è di 54.99€ ma solo per le prime 48 ore sarà possibile acquistare la smartband in sconto a 43.99€. Le vendite partiranno sia sul sito ufficiale che su Amazon (e presso tutti gli store fisici presenti sul territorio): di seguito trovate il link all'acquisto e vi ricordiamo che dovrete attendere la mezzanotte del 14 ottobre per poter ordinare il dispositivo.

