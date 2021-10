Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite è il “piccolo” della serie ma non ha nulla da inviare

A distanza di oltre un mese dal lancio del suo nuovo purificatore d'aria in versione Pro, la casa di Lei Jun ha lanciato in patria Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite (ovviamente a marchio Mijia): andiamo a scoprire tutto su caratteristiche, prezzo e disponibilità della versione low budget della serie di purificatori.

Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite: tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche e prezzo

Leggermente più piccolo e squadrato rispetto alla controparte Pro, Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite adotta il medesimo design minimale ed arriva sul mercato nella sola colorazione bianca, tipica della stragrande maggioranza dei prodotti Mijia. La parte frontale ospita un piccolo display LED, utile per visualizzare le impostazioni del dispositivo ed i vari valori in tempo reale. Il nuovo purificatore d'aria di Xiaomi Mijia è utile per uno spazio di circa 26-45 m2 ed offre un livello di rumorosità contenuto, intorno ai 35.8 dB.

Ovviamente non mancano funzioni smart, con la possibilità di gestire i controlli da remoto tramite app e utilizzare l'assistente XiaoAI per i comandi vocali. Infine il dispositivo è in grado di fornire fino a 6.330 litri di aria pulita al minuto, ad una velocità da non sottovalutare.

Il prezzo di vendita di Xiaomi Mi Air Purifier 4, o Mijia se preferite, è di circa 93€ al cambio attuale, ossia 699 yuan. In dispositivo è stato lanciato in patria da pochissimo e per un periodo limitato di tempo sarà possibile acquistarlo a prezzo scontato.

