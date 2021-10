Xiaomi Mi 11 si aggiorna alla MIUI 12.5 Global Enhanced | Download

Dopo Mi 11 Ultra e Mi 11i, è arrivato anche il turno di Xiaomi Mi 11 di entrar a far parte degli smartphone aggiornati alla MIUI 12.5 Enhanced. D'altronde stiamo parlando di uno degli ultimi top di gamma di questo 2021, nonché di un modello facente parte della prima fase della roadmap. Per quanto la compagnia stia stuzzicando la propria community sull'uscita della prossima MIUI 13, l'attuale major update sta proseguendo nel suo cammino verso una diffusione quanto più capillare possibile.

Xiaomi Mi 11 inizia a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced

La MIUI 12.5 Enhanced Edition è un aggiornamento più importante di quanto potrebbe pensare (anche per Xiaomi Mi 11), anche se non introduce vere e proprie novità grafiche o funzionali. Ricordiamo che l'aggiornamento punta ad ottimizzare vari aspetto prestazionali ed energetici del sistema, come trovate indicato nel changelog sottostante. La build in questione è la V12.5.9.0.RKBMIXM, cioè la MIUI 12.5 Global Enhanced Edition, ma segnaliamo che è ancora in fase Stable Beta. Ciò significa che è una ROM completa ma che potrebbe presentare ancora bug più o meno invalidanti. Per questo, il roll-out OTA è indirizzato ai beta tester Mi Pilot. Ma comunque potete già scaricarla ed installarla manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Xiaomi Mi 11

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a settembre 2021. Migliorata la sicurezza di sistema.



