Xiaomi Mi 10T/10T Pro si aggiorna alla MIUI 12.5 EEA Enhanced | Download

Procede con una buona cadenza il porting occidentale della MIUI 12.5 Enhanced e adesso è arrivato il turno di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro. Nella giornata in cui sono stati annunciati ufficialmente i rispettivi successori, la serie Mi 10T si aggiorna all'ultima versione dell'interfaccia proprietaria di Xiaomi. L'aggiornamento era già arrivato negli scorsi giorni, ma sotto forma di release cinese per l'alias asiatico, ovvero Redmi K30S.

Aggiornamento 13/10: dopo il rilascio Global, la MIUI 12.5 Enhanced arriva anche in Europa su Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Parte l'aggiornamento che porta la MIUI 12.5 Enhanced su Xiaomi Mi 10T/10T Pro

Così come avvenuto per Xiaomi Mi 11i e POCO F3, i primi ad essersi aggiornati, la MIUI 12.5 Enhanced arriva su Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro in versione Global con la build V12.5.4.0.RJDMIXM. Occhio, però, perché l'aggiornamento sta venendo rilasciato in fase Stable Beta ed è quindi destinato ai beta tester del programma Mi Pilot. Ma se non venissero riscontrati bug degni di nota, allora la stessa ROM verrà rilasciata pubblicamente.

Roll-out in Europa | Aggiornamento 13/10

Sta iniziando a partire il rilascio della MIUI 12.5 Enhanced per Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro anche in Europa, con la build V12.5.7.0.RJDEUXM. A differenza dell'update Global, questo non sembrerebbe essere in fase Stable Beta, perciò il roll-out sarebbe partito per tutti. Nell'attesa che vi arrivi, potete comunque installare manualmente l'update (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta.



