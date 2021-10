Xiaomi Mi 10 Lite 5G riceve MIUI 12.5 Global Enhanced | Download

Oggi arriva il turno di per Xiaomi Mi 10 Lite 5G per ricevere la MIUI 12.5 Enhanced, un aggiornamento che su questo modello si rivela molto importante. Oltre alle novità intrinseche del major update MIUI, infatti, il changelog è lunghissimo e rivela la presenza di un grosso quantitativo di aggiornamenti. Nel corso dell'estate era arrivata una MIUI 12.5 che, anziché migliorare l'esperienza software, aveva comportato una quantità di bug a tratti eccessiva.

L'aggiornamento alla MIUI 12.5 Global Enhanced si fa strada su Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Ecco quindi che la MIUI 12.5 Enhanced, arrivata in versione Global, migliora vari aspetti di Xiaomi Mi 10 Lite 5G. In particolare il Centro di Controllo, ma anche la barra di stato, la visualizzazione delle notifiche e alcuni malfunzionamenti dei Super Wallpaper. Per il momento la build in fase di rilascio è la V12.5.4.0.RJIMIXM e non è in fase Stable Beta, pertanto è di dominio pubblico. Se voleste aggiornare il vostro smartphone ma non aveste ancora ricevuto la notifica OTA, potete scaricarlo ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta

Sistema Ottimizzazione – Rimosse le notifiche audio non necessarie per la modalità DND Ottimizzazione – I gesti a schermo intero ora vengono ignorati nella pagina di allarme della schermata di blocco Correzione – In alcuni casi la schermata Home diventava nera e iniziava a lampeggiare dopo lo sblocco

Animazioni di sistema Ottimizzazione – Animazioni nelle scene selezionate

Super Wallpaper Correzione – I colori della barra di stato non venivano visualizzati correttamente in modalità scura

Centro di Controllo Novità – Scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra per aprire l'area notifiche e dall'angolo in alto a destra per aprire Centro di controllo Novità – Quando l'area notifiche è aperta, scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra per aprire Centro di controllo Novità – Animazione che illustra il tocco di una carta più grande Novità – Un'opzione che consente di limitare l'apertura del Centro di controllo mentre si è nella schermata di blocco Novità – Orologio nel centro di controllo Novità – Toccando un punto vuoto nel Centro di controllo lo si chiude ora Ottimizzazione – L'ordine di attivazione/disattivazione personalizzato MIUI 11 viene mantenuto dopo l'aggiornamento a MIUI 12 Ottimizzazione – Il centro di controllo è ora chiuso dalle chiamate in arrivo Ottimizzazione – Tieni premute le opzioni di reindirizzamento Ottimizzazione – Layout del centro di controllo in modalità orizzontale Ottimizzazione – Ora ti verrà chiesto di bloccare l'orientamento in modalità orizzontale Correzione – Alcuni interruttori sono scomparsi dal Centro di controllo in modalità di modifica Correzione – La barra di regolazione della luminosità non poteva essere utilizzata quando il Centro di controllo veniva aperto per la prima volta Correzione – I toast non venivano mostrati nel Centro di controllo Correzione – Problemi con la scheda Utilizzo dati nel Centro di controllo Correzione – Gli interruttori personalizzati non potevano essere utilizzati nel secondo spazio o quando era attivo il risparmio energetico Ultra Correzione – Non era possibile abbassare l'area di notifica nella schermata di blocco quando era ancora utilizzata la vecchia versione del pannello di commutazione Correzione – L'ordine di attivazione/disattivazione non era corretto nel vecchio pannello di attivazione/disattivazione Correzione – In alcuni casi il cambio delle schede SIM causava l'arresto anomalo dell'app Correzione – Le funzioni di accessibilità non erano disponibili nella modalità di modifica Correzione – Il centro di controllo non veniva sempre visualizzato correttamente in modalità orizzontale Correzione – In alcuni casi lo stato della modalità silenziosa non veniva visualizzato correttamente Correzione – Lo schermo lampeggiava mentre i dispositivi Bluetooth erano disconnessi Correzione – Gli interruttori scomparivano dopo che il risparmio energetico veniva disattivato Correzione – Il centro di controllo non poteva essere chiuso quando era attivo il risparmio energetico Ultra Correzione – L'attivazione/disattivazione del risparmio energetico non funzionava Correzione – Il Centro di controllo non veniva visualizzato correttamente in modalità scura Correzione – Lo stato del Wi-Fi era aggiornato con ritardo in alcuni casi Correzione – In alcuni casi non era possibile chiudere il Centro di controllo Correzione – Le impostazioni di regolazione della luminosità venivano eliminate dopo l'apertura del Centro di controllo Correzione – Le chiamate in arrivo non venivano visualizzate correttamente in modalità DND Correzione – La regolazione della luminosità non funzionava correttamente in modalità scura Correzione – Gli interruttori del Centro di controllo erano confusi dopo l'attivazione del risparmio energetico

Modalità scura Ottimizzazione – Miglioramenti della luminosità e del colore per gli sfondi in modalità scura

Always-On Display Correzione – Gli elementi della schermata di blocco venivano mostrati sull'Always-On Display

Barra di stato, notifiche Novità – Notifiche della schermata di blocco permanente in modalità DND Novità – Presentazione dell'orologio schermata di blocco personalizzabile (Impostazioni > Password schermata di blocco > Impostazioni avanzate). Il nuovo orologio della schermata di blocco non funziona con i temi di terze parti. Novità – Animazioni per gli interruttori Novità – Un interruttore per passare da una scheda SIM all'altra Novità – Tocca due volte per riattivare o disattivare lo schermo Novità – Aggiornato lo stile visivo dell'ombra di notifica Novità – Lo schermo si illumina con un'animazione ora Novità – Animazione del gradiente di colore della barra di stato Novità – Un'opzione per passare da un dispositivo connesso all'altro nella notifica sulla riproduzione multimediale Ottimizzazione – Aree sensibili riadattate per i punti nella sequenza di sblocco Ottimizzazione – Icona GPS nella barra di stato Ottimizzazione – L'interfaccia utente per rinominare le impronte digitali Ottimizzazione – Aree sensibili al tocco riadattate per Wallpaper Carousel Ottimizzazione – Algoritmi per la visualizzazione delle notifiche delle chiamate in arrivo Ottimizzazione – Compatibilità di temi di terze parti per l'ombra di notifica Ottimizzazione – Regolazioni della modalità scura per le notifiche Ottimizzazione – La bolla dell'ora della chiamata si sovrapponeva alle icone di notifica Ottimizzazione – Problemi di sovrapposizione nelle impostazioni del doppio orologio Ottimizzazione – Toccare le notifiche raggruppate le faceva scomparire Ottimizzazione – Lo schermo non si illuminava sempre per le notifiche Ottimizzazione – La richiesta di blocco dello schermo non veniva visualizzata correttamente in orientamento orizzontale Ottimizzazione – Problemi con l'attivazione dell'area notifiche durante le chiamate Ottimizzazione – Non è stato possibile ripristinare il volume multimediale dopo aver ricevuto una notifica Ottimizzazione – La barra della luminosità non rispondeva alle regolazioni abbastanza velocemente Ottimizzazione – La barra di stato non veniva visualizzata correttamente con l'inversione del colore Ottimizzazione – Alcune icone di notifica non potevano essere visualizzate Ottimizzazione – Le notifiche lampeggiavano in alcuni casi Ottimizzazione – Le animazioni di notifica della schermata di blocco si bloccavano dopo che il dispositivo era stato sbloccato utilizzando i dati del viso Ottimizzazione – Le notifiche lampeggiavano in alcuni casi Ottimizzazione – Le notifiche mobili non venivano visualizzate correttamente in modalità orizzontale Ottimizzazione – I badge di notifica non venivano aggiornati per le notifiche in arrivo su un dispositivo bloccato Ottimizzazione – Le notifiche mobili si sovrapponevano quando veniva utilizzato lo sfondo trasparente Correzione – Gli elementi della finestra di dialogo di autorizzazione si sovrapponevano dopo che una notifica era stata premuta a lungo Correzione – Le notifiche non venivano visualizzate correttamente quando veniva utilizzato il Blocco app Correzione – Le animazioni più chiare non venivano visualizzate correttamente Correzione – In alcuni casi non era possibile aprire l'area notifiche Correzione – Le notifiche non venivano visualizzate correttamente dopo le chiamate perse Correzione – Problemi con le autorizzazioni dopo le chiamate perse Correzione – In alcuni casi le icone della barra di stato diventavano nere Correzione – In alcuni casi i controlli del lettore musicale non venivano visualizzati Correzione – Gli interruttori di notifica dell'app non funzionavano sempre Correzione – Il pulsante per cancellare la memoria non veniva sempre visualizzato correttamente nell'area notifiche Correzione – Problemi con la visualizzazione delle notifiche raggruppate Correzione – I controlli del giocatore non venivano sempre visualizzati nell'ombra delle notifiche Correzione – Le notifiche non venivano sempre visualizzate correttamente quando veniva utilizzato “Alza per riattivare” Correzione – I pulsanti non venivano sempre visualizzati correttamente nelle notifiche quando la modalità scura era attiva Premi e trascina la scorciatoia Blocco schermo per aprire Fotocamera Il toggle GPS rinominato in “Posizione”

Schermata di blocco Novità – Nuove opzioni per le impronte digitali Ottimizzazione – Effetti speciali per scanner di impronte digitali Ottimizzazione – Utilizzo della memoria dell'App Vault quando il dispositivo è bloccato Correzione – La firma personalizzata non veniva visualizzata nella schermata di blocco Correzione – In alcuni casi lo sblocco delle impronte digitali non funzionava con l'Always-On Display Correzione – Lo schermo lampeggiava dopo che il dispositivo era stato sbloccato in modalità Lettura Correzione – L'animazione di sblocco dell'impronta digitale continuava a essere riprodotta dopo che il dispositivo è stato sbloccato Correzione – In alcuni casi i problemi nelle impostazioni disattivavano lo sblocco dell'impronta digitale Correzione – L'animazione di sblocco delle impronte digitali causava arresti anomali Correzione – L'icona dell'impronta digitale non veniva visualizzata o veniva visualizzata in modo errato quando lo schermo era spento in modalità orizzontale Correzione – Lo schermo diventava nero, il dispositivo era bloccato e lo sfondo della schermata di blocco era sostituito con lo sfondo della schermata Home dopo che veniva utilizzato lo sblocco delle impronte digitali Correzione – Problemi con la vibrazione di sblocco dell'impronta digitale Correzione – L'utilizzo delle impronte digitali in alcune app bloccava il dispositivo Correzione – “Alza per riattivare” si disattivava inaspettatamente in alcuni casi Correzione – L'icona dell'impronta digitale non scompariva dopo che il dispositivo veniva sbloccato Correzione – L'icona dell'impronta digitale non scompariva dopo che il dispositivo veniva sbloccato Correzione – La schermata di blocco diventava trasparente dopo che in alcuni casi era stato utilizzato lo sblocco tramite impronta digitale Correzione – Problemi con l'orologio della schermata di blocco quando venivano utilizzati temi di terze parti e Super Wallpaper Correzione – Problemi di memoria quando veniva visualizzato il doppio orologio Correzione – Problemi di utilizzo della memoria durante la visualizzazione dell'animazione di ricarica Correzione – Gli sfondi lampeggiavano quando veniva utilizzato lo sblocco tramite impronta digitale che non consentiva di sbloccare il dispositivo Correzione – Il dispositivo veniva nuovamente bloccato dopo i tentativi di sblocco dell'impronta digitale riusciti Correzione – In alcuni casi, l'utilizzo simultaneo di Sblocco con il volto e Sblocco con impronta digitale portava a arresti anomali Correzione – Le notifiche della schermata di blocco scomparivano dopo una chiamata terminata Correzione – Gli elementi della schermata di blocco non venivano visualizzati quando si combinavano Super Wallpaper e temi Rimosso – Problemi di schermata di blocco e visualizzazione sempre attiva nel Second Space

Temi Correzione – In alcuni casi gli sfondi lampeggiavano mentre il dispositivo veniva sbloccato Correzione – I servizi di sfondo si bloccavano in alcuni casi Correzione – Alcune anteprime degli sfondi non venivano visualizzate correttamente Correzione – Lo schermo lampeggiava durante l'utilizzo dello sblocco tramite impronta digitale Correzione – In alcuni casi gli sfondi rimanevano scuri dopo la disattivazione della modalità scura Correzione – Lo sfondo della schermata Home diventava nero dopo la disattivazione del risparmio energetico Ultra Correzione – Istruzioni vocali errate per il download di Super Wallpaper in modalità Accessibilità Correzione – Problemi di troncamento del testo nei Super Wallpaper Correzione – Gli elementi dell'interfaccia utente si sovrapponevano nelle impostazioni dei Super Wallpaper Correzione – I pulsanti di navigazione non venivano visualizzati correttamente nelle impostazioni dei Super Wallpaper Correzione – Gli sfondi del primo spazio venivano applicati anche nel secondo spazio quando era attivo il risparmio energetico Correzione – Gli sfondi non venivano visualizzati correttamente nel secondo spazio Correzione – Quando la dimensione del carattere di sistema era impostata su grande, le descrizioni dei Super Wallpaper si sovrapponevano durante il processo di installazione

App recenti Novità – Ora puoi sfocare le anteprime di alcune app in Recenti Correzione – Le anteprime non venivano visualizzate correttamente



