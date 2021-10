Xiaomi Halloween Week: sconti da paura su smartphone e smart life

Quest'anno “dolcetto o scherzetto” diventa l'occasione perfetta per toccare con mano il meglio della tecnologia Xiaomi a prezzi top con le offerte della Halloween Week: la nuova iniziativa promozionale (direttamente dallo store ufficiale) porta con sé tante offerte su smartphone e prodotti smart life, per un fine settimana con sconti da brivido.

Xiaomi dà il via alla promozione Halloween Week, per un weekend con sconti da brivido

Fino al 31 ottobre, accedendo allo store ufficiale di Xiaomi ci si imbatterà nella promozione Halloween Week, un'occasione d'oro per passare alla serie Xiaomi 11T oppure per scoprire il leggerissimo 11 Lite. E ovviamente non mancano sconti super per i terminali POCO e quelli della serie Redmi Note, ma anche su tantissimi prodotti smart life tra cui smart TV, smartband, purificatori e tanti altri dispositivi dell'ecosistema del brand. Di seguito vi segnaliamo alcune delle offerte più gustose.

Per quanto riguarda i prodotti smart, Xiaomi Mi TV P1 55 (la versione maxi da 55″) viene proposta a 549€ mentre il purificatore Mi Air Purifier 3H scende a 149.9€. Ovviamente questa non è che una parte delle offerte di Xiaomi: per scoprire tutti i prodotti in sconto date un'occhiata alla pagina della promo.

Infine, prima di lasciarvi, vi segnaliamo che per tutti gli utenti che effettuano una spesa di almeno 400€ (tranne Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE e TV) è disponibile uno sconto extra di 20€, che sarà immediatamente applicato al carrello.

