Android 12 Beta arriva in Europa con Xiaomi.eu | Download

Di tutti i produttori in circolazione, Xiaomi è stato uno dei più tempestivi nel rilasciare l'aggiornamento ad Android 12. Ancora prima che la famiglia Pixel 6 venisse svelata ufficialmente, la serie Mi 11 è stata aggiornata alla nuova release di Google. Per il momento, però, parliamo di aggiornamenti per poche persone selezionate, ovvero coloro che fanno parte del gruppo Mi Pilot. A parte i Beta Tester, quindi, tutti gli altri utenti dovranno attendere ancora settimane se non mesi prima di vedere il major update. Ma come spesso accade, il team Xiaomi.eu permette di anticipare i tempi e provare in anticipo le ROM basate su Android 12.

Xiaomi.eu rilascia l'aggiornamento Beta ad Android 12: novità e download

Bisogna subito specificare che, almeno per il momento, le ROM Xiaomi.eu in questione si basano su Android 12 Beta. Per le release stabile bisognerà attendere che vengano rilasciate in Cina: non appena saranno disponibili, non tarderemo ad aggiornare questo articolo.

Lista dei modelli compatibili

Anche in questo caso, la disponibilità ad Android 12 è limitata a pochi modelli selezionati, cioè Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i (Redmi K40 Pro+), Mi 11 Lite 5G, Mi 10S e POCO F3 (Redmi K40). Ma è scontato aggiungere che a questi modelli se ne aggiungeranno altri in futuro: per sapere se il vostro modello Xiaomi, Redmi o POCO riceverà Android 12, vi invito a consultare questo articolo.

Come installare Android 12 Beta con Xiaomi.eu

Come sempre, quando si parla di ROM Xiaomi.eu bisogna chiarire che si parla di vere e proprie custom ROM. Entriamo quindi nel mondo del modding, per quanto stiamo parlando di ROM che prendono in tutto e per tutto l'esperienza stock offerta dalle ROM ufficiali cinesi di Xiaomi. Di conseguenza, per installarle è necessario innanzitutto aver effettuato lo sblocco del bootloader, passaggio fondamentale per installare ROM di terze parti.

Tuttavia, l'installazione tramite custom recovery TWRP risulta incompatibile con Android 12, pertanto il flash va effettuato tramite modalità Fastboot. Per tutte le istruzioni del caso, vi rimandiamo al thread dedicato sul forum Xiaomi.eu. Al seguente link, invece, potete scaricare le ROM con Android 12 Beta:

Scarica Android 12 Beta con Xiaomi.eu

