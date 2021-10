Xiaomi e l’audio spaziale: quali smartphone lo supportano?

Negli ultimi mesi, per chi segue la tecnologia anche a livello base, è capitato sicuramente di sentire nominare “Audio Spaziale”. Questo perché Apple l'ha portato alla ribalta, sebbene non sia un debutto, per l'ascolto su Apple Music tramite i suoi auricolari. In Cina, a correre ai ripari per la concorrenza, ci ha pensato Xiaomi, che ha introdotto l'audio spaziale per i suoi TWS Mi Air 3 Pro (o True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro), ma quali sono gli smartphone che lo supportano ad oggi?

Xiaomi: ecco gli smartphone che supportano l'audio spaziale delle Mi Air 3 Pro

Prima di conoscere gli smartphone che supportano questa funzionalità dei nuovi auricolari di Xiaomi, i primi ad averla integrata, conosciamo meglio l'audio spaziale. Ci si riferisce a questo tipo di funzione quando si parla dell'audio surround, che storicamente è prerogativa dei sistemi home audio 5.1 o 7.1.

Quindi, il suono arriva a 360°, avvolgendo l'ascoltatore con le varie componenti della traccia che si sta ascoltando. Da un po' di tempo si è deciso di portarlo su mobile. Sony lo ha introdotto come 360 Reality Audio, mentre Apple e poi anche Xiaomi l'hanno portato come Spatial Audio. Inoltre, sempre più servizio di musica streaming ad alta qualità si stanno attrezzando in merito, per fornire un'esperienza nuova.

Tornando a Xiaomi, il primo smartphone che si avvale di questa feature è il nuovissimo Xiaomi CIVI, arrivato proprio insieme alle Mi True Wireless Noise Cancelling 3 Pro, che quindi rappresenta il debutto assoluto per il brand. Ma non finisce qui: infatti, nelle ultime ore abbiamo già il secondo dispositivo abilitato, cioè MIX 4, che con la MIUI 12.5.9 si avvale ora dell'audio spaziale.

Com'è prevedibile, non è escluso che settimana dopo settimana, Xiaomi possa dotare quanto meno i top gamma di questa funzione, a cominciare dalla gamma 11, per poi arrivare gradualmente anche ai Redmi.

Questa funzione, come avete potuto notare, si riferisce attualmente alla serie di smartphone presente in Cina, in quanto gli auricolari dedicati non sono ancora stati annunciati Global. Ma, come prevedibile, una volta messo piede fuori ufficialmente dalla madre patria, inizieremo sicuramente a beneficiarne anche noi.

