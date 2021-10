Non solo Xiaomi 12: c’è spazio anche per la versione Lite

Ebbene sì, dopo tante indiscrezioni e voci sul fratello maggiore ecco il via ai primi dettagli su Xiaomi 12 Lite, il “piccolo” della famiglia. In questo articolo cercheremo di raccogliere tutte le informazioni sul dispositivo, tra leak e conferme ufficiali (anche se per il momento è ancora tutto in divenire).

Xiaomi 12 Lite: che cosa sappiamo fino a questo momento

Come anticipato anche in apertura, nel momento in cui scriviamo è ancora tutto molto nebuloso: questa è a tutti gli effetti la prima volta che si parla di Xiaomi 12 Lite e i dettagli sono ancora centellinati. Per la precisione, questi ci arrivano dal codice della MIUI e sono stati scovati dal team di Xiaomiui (il top quando si parla di scavare a fondo nel software per scoprire i segreti del brand cinese).

📲 Xiaomi 12 Lite series spotted on Mi Code



– #zijin is China only device.

– #taoyao is China and Global device.



They will like Mi 10 Lite (monet/global only) and Mi 10 Lite Zoom (vangogh/china only) pic.twitter.com/I7Ixz8JwVT — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) October 27, 2021

In base a quanto si evince il nome in codice del dispositivo sarà ZIJIN (con la sigla L9) e TAOYAO (L9B): il primo è destinato al mercato cinese mentre il secondo arriverà sia in Cina che a livello Global. I nomi commerciali sarebbero – rispettivamente – Xiaomi 12 Lite Zoom (con una dicitura che ci riporta in mente il fu Mi 10 Lite Zoom) e Xiaomi 12 Lite.

Per quanto riguarda le specifiche, entrambi i modelli sarebbero equipaggiati con il chipset Qualcomm SM7325, ossia lo Snapdragon 778G: praticamente lo stesso visto a bordo dell'attuale modello 11 Lite 5G NE. La panoramica delle caratteristiche tecniche prosegue con il display, un'unità con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Infine trapelano dei dettagli sul comparto fotografico: Xiaomi 12 Lite Zoom dovrebbe avere dalla sua un modulo con grandangolo, una lente ultra-wide ed un teleobiettivo mentre Xiaomi 12 Lite sembrerebbe perdere il teleobiettivo in favore di un semplice sensore macro.

Ovviamente è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni: non appena ci saranno altre dettagli provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità. Intanto, se volete sapere tutto sulle indiscrezioni dedicate a Xiaomi 12, qui trovate il nostro approfondimento dedicato.

