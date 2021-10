Windows 11: quali notebook cinesi lo supportano?

Il grande giorno di Windows 11 è arrivato. Il nuovo sistema operativo Microsoft sarà presto sui PC di tanti utenti, ma anche tanti verranno lasciati fuori. Come tutti i software, ha una compatibilità determinata da vari requisiti di sistema. Avete un notebook di un brand cinese come Huawei, Honor, Xiaomi o altri e volete aggiornarli? Ecco quali sono i requisiti di sistema e quali notebook cinesi supportano Windows 11.

Huawei, Honor, Xiaomi: quali notebook cinesi supportano Windows 11?

Requisiti di sistema

Prima di procedere con l'elenco di laptop compatibili, conosciamo prima i requisiti minimi per poter accedere all'aggiornamento di Windows 11 che, ricordiamo, è gratuito. Di seguito, ecco quanto ci dice la guida Microsoft:

Processori/CPU (Central Processing Units): 1 Ghz o più veloce con 2 o più core e visualizzato nell'elenco delle CPU approvate. Il processore nel PC sarà un fattore determinante principale per l'esecuzione Windows 11. La velocità dell'orologio (il requisito di 1 Ghz o più veloce) e il numero di core (2 o più) sono inerenti alla progettazione del processore in quanto è stato prodotto e non sono considerati componenti aggiornabili.

RAM: 4 GB. Se il PC ha meno di 4 GB di memoria, a volte sono disponibili opzioni per l'aggiornamento per ottenere ulteriore RAM. È possibile consultare il sito Web del produttore del PC o presso un rivenditore per verificare se sono disponibili opzioni semplici e convenienti per soddisfare i requisiti minimi per Windows 11.

Archiviazione: dispositivo di archiviazione da 64 GB o più grande. Se il PC non ha un'unità di archiviazione sufficiente, a volte sono disponibili opzioni per l'aggiornamento dell'unità. È possibile consultare il sito Web del produttore del PC o un rivenditore per verificare se sono disponibili opzioni semplici e convenienti per soddisfare i requisiti minimi per Windows 11.

Firmware di sistema: UEFI (per Unified Extensible Firmware Interface, una versione moderna del BIOS del PC) e compatibile con Secure Boot. Se il dispositivo non soddisfa i requisiti minimi perché non è in grado di eseguire l'avvio sicuro, è possibile leggere questo articolo per verificare se è possibile eseguire le operazioni necessarie per abilitare questa funzionalità. L'avvio sicuro può essere abilitato solo con UEFI e questo articolo consente di comprendere le possibili opzioni per modificare le impostazioni per renderle possibili.

TPM: Trusted Platform Module (TPM) versione 2.0. Se il dispositivo non soddisfa i requisiti minimi a causa del TPM, è possibile leggere questo articolo per verificare se sono disponibili procedure da eseguire per risolvere il problema.

Scheda grafica: Compatibile con DirectX 12 o versione successiva con il driver WDDM 2.0.

Visualizzazione: Visualizzazione ad alta definizione (720p) maggiore di 9″ in diagonale, 8 bit per canale colore. Se le dimensioni dello schermo sono inferiori a 9″, l'interfaccia utente di Windows potrebbe non essere completamente visibile.

Connettività Internet e account Microsoft: Windows 11 Home edition richiede connettività Internet e un account Microsoft per completare la configurazione del dispositivo al primo utilizzo.

Windows Versione per l'aggiornamento: Il dispositivo deve eseguire Windows 10 versione 2004 o successiva per eseguire l'aggiornamento tramite Windows Update. Gli aggiornamenti gratuiti sono disponibili tramite Windows Update in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza.

Per scoprire quali sono i processori supportati a marchio AMD, Intel e Qualcomm Snapdragon invece, vi riportiamo qui la guida ufficiale Microsoft. Piccolo spoiler: potreste trovare chipset come Intel Celeron N4000 ma non un Core i3/i5 di sesta/settima generazione. Non escludiamo che possano essere accorpati in seguito, ma al momento il produttore ha comunicato tali CPU.

Notebook cinesi compatibili

Dopo tutto l'excursus sui requisiti, passiamo ai notebook dei brand cinesi che lo supportano. Di seguito vi riportiamo l'elenco di prodotti Huawei, Honor, Xiaomi e Redmi compatibili con Windows 11, ma anche brand meno noti che arrivano da noi tramite i vari store d'importazione.

Huawei : MateBook X Pro 2018, MateBook D 2018 (Ryzen 5-2500U), MateBook 13 2018, MateBook E 2019, MateBook X Pro 2019, MateBook D 14 e 15 2019, MateBook X Pro 2020, MateBook 13 2020, MateBook 14 2020, MateBook D 14 e 15 2020, MateBook D 16, MateBook X Pro 2021, MateBook D 15 2021;

: MateBook X Pro 2018, MateBook D 2018 (Ryzen 5-2500U), MateBook 13 2018, MateBook E 2019, MateBook X Pro 2019, MateBook D 14 e 15 2019, MateBook X Pro 2020, MateBook 13 2020, MateBook 14 2020, MateBook D 14 e 15 2020, MateBook D 16, MateBook X Pro 2021, MateBook D 15 2021; Honor : MagicBook V14 (pre-installato, ancora in Cina), MagicBook 14 2020, MagicBook Pro 2020 (Intel e Ryzen), MagicBook 15 2020 (Ryzen), MagicBook Pro 2021, MagicBook 14 e 15 2021 (Intel e Ryzen);

: MagicBook V14 (pre-installato, ancora in Cina), MagicBook 14 2020, MagicBook Pro 2020 (Intel e Ryzen), MagicBook 15 2020 (Ryzen), MagicBook Pro 2021, MagicBook 14 e 15 2021 (Intel e Ryzen); Xiaomi: Mi Notebook Pro 2018, Mi Notebook 15.6 2018, Mi Notebook Air 13.3 2018, RedmiBook 14 2019, Mi Gaming Laptop 2019, Mi Notebook Air 12.5 2019, Xiaomi Mi Notebook Pro 14, Xiaomi Mi Notebook Pro 15 OLED, Xiaomi Mi Notebook Pro X, RedmiBook Pro 14, RedmiBook Pro 15, RedmiBook Air 13, RedmiBook 13, RedmiBook 14, RedmiBook 14 II, RedmiBook 16, Redmi G

Notebook cinesi low cost aggiornabili a Windows 11

Sopra abbiamo indicato quali sono i notebook dei brand cinesi più noti e spesso più acquistati. Ma nel macrouniverso dalla Cina arrivano anche laptop di brand di nicchia come Chuwi, Teclast o i più esotici KUU. Spesso hanno un hardware di medio livello, ma l'aggiornamento a Windows 11 non sarà per loro un problema. Difatti, di seguito vi riportiamo le migliori proposte da questi brand.

