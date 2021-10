TicWatch Pro 3 Ultra, GTH+ e GTH Pro avranno un sistema di monitoraggio cardiaco al top

Le prossime settimane si preannunciano particolarmente intense per Mobvoi: la compagnia cinese lancerà infatti ben tre smartwatch, tutti svelati tramite il teardown dell'applicazione ufficiale del brand. I prossimi TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch GTH+ e GTH Pro sono in dirittura d'arrivo e porteranno migliorie per quanto riguarda il monitoraggio dell'attività cardiaca.

TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch GTH+ e TicWatch GTH Pro sono i prossimi smartwatch in arrivo

Smanettando con l'applicazione ufficiale in versione 4.3.0, il team di XDA è riuscito a scovare alcune stringhe dedicate a questi tre nuovi modelli. Per quanto riguarda TicWatch Pro 3 Ultra, in realtà lo conosciamo già dato che nei giorni scorsi è stato protagonista di un video unboxing; i dispositivi totalmente inediti sono TicWatch GTH+ e TicWatch GTH Pro. L'app di Mobvoi ha svelato alcune nuove funzionalità relative al monitoraggio della frequenza cardiaca: ora gli smartwatch saranno in grado di determinare l'età biologica del cuore (età arteriosa), la capacità di esercizio (ossia la capacità del cuore di fornire sangue ossigenato in base alle richieste del corpo), il carico sul cuore a causa dell'indurimento delle pareti delle arterie (HSX). Il tutto è accompagnato da un nuovo sistema per misurare la frequenza cardiaca, il quale dovrebbe essere preciso ed accurato tanto quanto le misurazioni basate su ECG.







Tutti i dati ottenuti dalle misurazioni vengono suddivisi in base al sistema Arty Score, il quale attribuisce un punteggio da da 0 a 100. Le nuove funzioni sarebbero realizzate in partnership con l'azienda medica AtCor Medical Inc, società controllata da CardieX.

Non è dato di sapere con precisione se tutti e tre i modelli avranno tutte le funzioni viste poco sopra; tuttavia per TicWatch GTH Pro, nell'app è presente un tutoria relativo proprio al punteggio Arty. Il dispositivo è dotato di un sensore posizionato di lato, lungo la cornice destra: l'utente dovrà poggiare il dito indice sul modulo per eseguire l'analisi dei parametri.

A parte queste migliorie, non è dato di sapere quando arriveranno effettivamente sul mercato i nuovi TicWatch Pro 3 Ultra, GTH+ e GTH Pro. Comunque, vista la mole di indiscrezioni dell'ultimo periodo è probabile che non manchi molto al debutto.

